Venerdì 5 novembre 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che i protagonisti della puntata siano stati soprattutto Armando Incarnato e la tronista Andrea Nicole. Non sono mancati i litigi tra Gemma e Tina. Sulle note della canzone "sei rimasta sola", Tina voleva accogliere la dama torinese durante il suo ingresso in studio. Peccato che Gemma ha deciso di non scendere dalla passerella, proprio per evitare il confronto con la sua rivale. Ciprian non si è presentato in studio ma Andrea Nicole ha espresso la volontà di volerlo raggiungere per riportarlo in puntata.

Roberta invece porta in esterna sia Luca che Samuele e li bacia entrambi. Luca non l'ha presa affatto bene perché secondo lui la tronista ha screditato il loro bacio. Roberta ha spiegato infine che si vede bene con entrambi ma la incuriosisce di più Samuele.

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea delusa da Ciprian

Durante la registrazione di Uomini e Donne, avvenuta lo scorso venerdì 5 novembre 2021, si è parlato soprattuto della tronista Andrea Nicole. Quest'ultima la scorsa volta aveva deciso di non portare nessuno in esterna e arrivati in studio ha potuto notare la mancanza di Ciprian. Il giovane corteggiatore infatti, ha preferito non presentarsi in puntata. Il tutto parte da ciò che è accaduto nelle settimane precedenti quando Alessandro non voleva entrare in studio e Andrea Nicole è andato a prenderlo.

Questo gesto ha fatto parecchio infuriare Ciprian che ha deciso di non venire in puntata. Tuttavia la conduttrice ha chiesto alla tronista se avesse intenzione di raggiungere anche Ciprian e chiarire con lui. Andrea ha risposto: "assolutamente si".

Spoiler UeD, Roberta bacia Luca e Samuele

Nel corso della registrazione del dating show di Canale 5, non sono mancati i battibecchi tra Tina e Gemma.

L'opinionista si è infuriata perché Gemma non è scesa dalla passerella dove l'avrebbe accompagnata la canzone da lei scelta. Successivamente Maria ha fatto vedere l'esterna tra Luca e Roberta. Il corteggiatore ha mostrato alla ragazza alcune foto di quando era piccolo e si è tanto aperto con lei, raccontandole anche del suo periodo di depressione.

Tra i due giovani è poi scattato il bacio. Dopo aver visto l'esterna Luca era molto contento ma Maria gli ha consigliato di aspettare perché Roberta aveva portato in esterna anche l'altro corteggiatore. L'incontro tra Roberta e Samuele è avvenuto lo stesso giorno della precedente esterna. Samuele porta a cena fuori Roberta e a fine serata esprime il desiderio di baciarla. Dopo aver visto il video, Luca rimane malissimo perché secondo lui Roberta non ha dato il giusto valore al loro bacio.