Raffaella Fico torna a "punzecchiare" in diretta tv al Grande Fratello Vip 6, la sua "nemica" Soleil Sorge. La showgirl campana il 1° novembre è stata al centro dell'attenzione nel momento in cui Alfonso Signorini le ha chiesto un parere sulla complicità ormai evidente tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due, settimana dopo settimana, passano sempre più tempo insieme e ormai non nascondono più la loro forte sintonia. Come se non bastasse, durante la festa di Halloween c'è stato anche un bacio cinematografico tra Soleil e Alex che ha fatto "indispettire" Raffaella, la quale in studio ha zittito l'ex protagonista di Uomini e donne.

Alex Belli e Soleil Sorge complici al GF Vip e scatta il bacio

Nel dettaglio, la sintonia tra Alex e Soleil è stato degli argomenti principali dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in onda questo lunedì su Canale 5.

Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato che racchiude un po' quello che sta "nascendo" tra i due nella casa più spiata d'Italia ed anche una carrellata di tweet del pubblico social, il quale ormai è convinto che i due siano "innamorati".

Il colpo di scena, poi, è arrivato durante la notte di Halloween quando Alex e Soleil si sono scambiati un appassionato bacio cinematografico che ha scatenato accese polemiche in rete.

Raffaella Fico dura contro Soleil dopo i baci con Alex Belli

In tanti, infatti, ritengono che l'attore stai mancando di rispetto a sua moglie Delia Duran ma c'è chi, come Raffaella Fico, ha puntato il dito anche contro Soleil.

In particolar modo, nel corso della questione affrontata in studio da Alfonso Signorini, in merito al baci tra Alex e Soleil, il conduttore ha chiesto a Raffaella Fico cosa ne pensasse di questa complicità che si è creata tra le mura domestiche di Cinecittà.

La reazione della showgirl napoletana non si è fatta attendere e, questa volta, ha zittito la sua "rivale" con tanto di super applauso in studio.

'Un uomo sposato? Non lo guarderei', sbotta Raffaella contro Soleil al GF Vip

"Se davanti a me avessi un uomo sposato, non lo guarderei nemmeno. Né per gioco, né per altro", ha sentenziato Raffaella che ha così punzecchiato l'ex protagonista di Uomini e donne.

Insomma sembrerebbe proprio che il rapporto tra le due gieffine di questa sesta edizione continui a non essere proprio idilliaco al massimo e, anche a distanza, non perdono occasione per scambiarsi delle frecciatine al vetriolo.

Non si esclude che, questo argomento, possa essere nuovamente affrontato nel corso delle prossime puntate del GF Vip 6 e che la moglie di Alex possa chiedere un confronto diretto con suo marito e magari anche con la stessa Soleil Sorge.