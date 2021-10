Alex Belli ha vuotato il sacco sul legame instaurato con Soleil Sorge. Il concorrente del GFVip, parlando con Sophie Codegoni ha spiegato che la 27enne italo-americana gli piace molto, ma come compagna d'avventura all'interno del Reality Show. Al contrario, non intraprenderebbe mai una relazione con l'influencer.

La versione dell'attore

Parlando con Sophie Codegoni, Alex ha analizzato il rapporto instaurato con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Il diretto interessato ha ammesso di trovarsi molto bene con la coinquilina: "A me Soleil piace tantissimo, come compagna di viaggio".

L'attore ha confidato che il percorso all'interno del reality show al fianco di Sorge gli piace molto, perché insieme a Davide Silvestri formano una specie di compagnia teatrale. I tre "vipponi" insieme si divertono, ridono e hanno una certa complicità che il 38enne non è riuscito a instaurare con altri coinquilini.

Tuttavia, Belli ha fatto sapere che tra lui e Soleil non potrebbe mai esserci una possibile storia d'amore: "Non mi piace assolutamente come donna da avere al mio fianco". L'attore ha spiegato all'ex tronista di Uomini e donne che, con Sorge ci farebbe un viaggio ma nella vita reale non ci vivrebbe mai sotto lo stesso tetto.

Il pensiero di Codegoni

Dopo avere ascoltato la versione del coinquilino, Sophie Codegoni si è sentita in dovere di dare un consiglio ad Alex Belli.

Dal momento che fuori dal reality show, alcuni potrebbero pensare che tra lui e la 27enne potrebbe esserci più di un'amicizia, Alex dovrebbe fare chiarezza nella puntata di venerdì 29 ottobre. Secondo Codegoni, anche la moglie di Alex potrebbe dubitare di questo legame.

In merito alla reazione di Delia Duran, però, Belli è sembrato avere le idee chiare.

Secondo l'attore, sua moglie e Soleil lontano dai riflettori andranno molto d'accordo.

Delia Duran rompe il silenzio

Dopo il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge scambiato per un gioco, Delia Duran ha rotto il silenzio. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, la moglie dell'attore ha spiegato di essere tranquilla. Per la modella, Alex è attratto da Soleil solo ed esclusivamente dal punto di vista mentale: i due "vipponi" infatti, sarebbero molto simili caratterialmente.

Inoltre, Duran ha precisato che suo marito è cambiato e non è più lo "sciupafemmine" di un tempo. A tale proposito, la diretta interessata ha fatto sapere che il matrimonio con Belli è basato sulla fiducia reciproca.

Infine, Delia Duran ha lanciato un appello al GFVip: la modella ha chiesto di entrare nella casa per trascorre una notte d'amore insieme al marito.