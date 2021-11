Clarissa Selassié si è sentita male nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa infatti, mentre era in bagno, avrebbe avuto un malore. A quanto pare la concorrente non stava bene già da qualche giorno. Katia Ricciarelli, presente nel momento dell'accaduto, si è allarmata in quanto non capiva cosa stesse accadendo. Sono state le grida di lamento di Clarissa, che provenivano dal bagno, ad attirare l'attenzione. La regia, visto il momento delicato, ha deciso di censurare i dialoghi dei coinquilini pertanto, almeno al momento, non si hanno informazioni aggiuntive sull'accaduto.

GF Vip: Clarissa Hailé Selassié sta male in bagno

Clarissa Hailé Selassié non sta passando giornate facili all'interno dell'appartamento di Cinecittà. Infatti la principessa a quanto pare, già da qualche giorno, avrebbe avuto dei piccoli malesseri. Nelle ultime ore la situazione sarebbe anche peggiorata, in quanto la concorrente si sarebbe sentita male mentre si trovava in bagno. A quel punto alcuni coinquilini che si trovavano nella zona bagno si sono preoccupati. In particolar modo Katia Ricciarelli si è spaventata, non capendo bene cosa stesse accadendo.

GF Vip: Katia Ricciarelli si preoccupa: Clarissa Hailé Selassié si sente male in bagno

L'ex moglie di Pippo Baudo ha esclamato: ''Chi è caduto?''.

Dal bagno sono provenute delle grida di aiuto da parte di Clarissa Hailé Selassié. La principessa non è stata bene mentre si trovava in bagno, infatti urlava: ''Mi sento male''. Oltre alle grida si sono sentiti anche i lamenti da parte della concorrente. Qualche gieffina che era vicina alla ragazza l'ha rassicurata dicendole che avrebbero chiamato qualcuno per aiutarla.

Infatti sono arrivata anche le sorelle per starle accanto.

Che é successo ? Chi é caduto #GFVIP pic.twitter.com/O8VbrqTdF9 — Enza Granziero (@enza_granziero) November 10, 2021

GF Vip, la regia censura l'audio: Clarissa sta male

La regia, dopo che Clarissa si è lamentata, ha deciso di chiudere l'audio. I microfoni dei concorrenti del GF Vip sono stati staccati e pertanto non è stato più possibile sentire ciò che stava accadendo.

Al momento, inoltre, non sono pervenute ulteriori informazioni su quanto accaduto a Clarissa Hailé Selassié, né a cosa sia imputabile il suo malessere e se la situazione e le condizioni di salute siano preoccupanti o meno. Nei giorni scorsi la gieffina non si è sentita bene, ma la situazione non sembrava essere grave. Non resta che attendere per scoprire cosa sia accaduto alla principessa e avere ulteriori notizie sul suo stato di salute.