Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuove puntate e, secondo le anticipazioni di martedì 16 novembre, la famiglia Amato sarà ancora una volta protagonista. Agnese (Antonella Attili), stanca delle bugie di suo marito, intimerà a Giuseppe di andare via di casa mentre lui cercherà l'appoggio dei figli per restare. Armando (Pietro Genuardi) si rivelerà come sempre un prezioso aiuto, perché ascolterà lo sfogo della signora Amato e le starà accanto. Occhi puntati anche su Gemma che avrà un casuale incontro con Marco di Sant'Erasmo: tra i due ci sarà subito una simpatia evidente.

Ci sarà spazio anche per Flora (Lucrezia Massari) che avrà uno spazio sul nuovo numero della rivista e Stefania chiederà di assistere all'intervista. Anna (Giulia Vecchio) accetterà l'invito di Salvatore (Emanuel Caserio) ascoltando i consigli di Roberto.

Arriverà l'ultimatum di Agnese, ma Giuseppe non vorrà lasciare la famiglia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 16 novembre raccontano che a casa Amato la situazione sarà insostenibile per Agnese che chiederà a Giuseppe di fare le valigie e organizzarsi per andare via. L'uomo, invece, non avrà nessuna intenzione di lasciare la famiglia e proverà a far leva sui figli che saranno ancora ignari di tutto quello che è accaduto ai due coniugi.

Per Agnese sarà inevitabile cercare Armando e aprire a lui il suo cuore, raccontandogli tutto quello che sta vivendo in famiglia a causa delle menzogne di suo marito.

I consigli di Roberto porteranno i loro frutti e Anna dirà di sì a Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda martedì 16 novembre, vedrà protagonista anche Gemma che incontrerà per la prima volta Marco d'Erasmo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le strade dei due ragazzi si incroceranno per puro caso, ma sin da subito sarà evidente una certa complicità tra il nipote della contessa e la figlia di Veronica. Intanto Anna deciderà di ascoltare i consigli di Roberto e darà una possibilità a Salvatore, decidendo di accettare il suo invito.

Stefania avrà occasione di approfondire la sua passione: anticipazioni puntata di martedì 16 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 16 novembre rivelano che nella puntata in onda martedì, Flora arriverà al lavoro e troverà una calorosa accoglienza da parte delle veneri. La stilista, infatti, avrà uno spazio dedicato a lei sul prossimo numero della rivista e per Stefania potrebbe essere una nuova occasione per imparare qualcosa in più sulla sua grande passione che è il giornalismo. La signorina Colombo chiederà di poter assistere all'intervista che sarà fatta a Flora, così da riuscire ad ampliare le sue conoscenze.