L'atteggiamento avuto da Katia Ricciarelli al GFVip verso Miriana Trevisan solamente per una nomination è stato oggetto di numerose critiche. Sebbene le due "vippone" hanno avuto un chiarimento, Giulia Salemi ha espresso un commento negativo sulla cantante lirica. Secondo l'ex gieffina, il modo di fare della 75enne è stato inopportuno.

L'accaduto

In occasione della 21^ puntata del GFVip, Miriana Trevisan ha deciso di dare un voto a Katia Ricciarelli. Al termine della diretta, la cantante lirica è andata su tutte le furie. Nel dettaglio, l'ex moglie di Pippo Baudo ha dichiarato di essersi sentita pugnalata alle spalle.

Poi, ha fatto sapere di non volere più rivolgere la parola alla coinquilina. Come un fiume in piena, la 75enne ha anche sostenuto che se avesse potuto avrebbe dato una sberla e avrebbe tirato una scarpa alla showgirl. Lo scontro tra le due concorrenti ha spaccato l'opinione pubblica, ma anche gli stessi coinquilini. Sophie Codegoni si è schierata immediatamente dalla parte di Miriana, Soleil Sorge invece ha perfino negato un abbraccio alla coinquilina.

Il commento di Salemi

Durante la 22^ puntata del Reality Show di Canale 5, Miriana e Katia hanno avuto un chiarimento. Tuttavia, Giulia Salemi si è sentita in dovere di esprimere un commento negativo sulla cantante lirica. L'influencer italo-persiana ha ammonito il comportamento avuto dalla 75enne: "Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco".

Ammettere di volere tirare uno schiaffo e una scarpa in testa ad una coinquilina solamente per un voto, è una reazione folle ed esagerata. Sulla base di quanto dichiarato, Salemi ha ribadito che bisogna sempre ricordarsi del "girl power" e non solo quando fa comodo. Giulia infatti, ha ricordato che Ricciarelli ha nominato Soleil nelle precedenti puntate senza averglielo confessato.

Dunque, la morale di Katia a Trevisan è fuori luogo: "Ipocrita". Infine, la diretta interessata ha fatto sapere che Katia Ricciarelli proprio perché ha una grande carriera alle spalle, ha avuto un comportamento inopportuno.

Katia e Miriana chiariscono in diretta

Nella puntata di venerdì 26 novembre, Signorini ha voluto vederci chiaro su Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

Scendendo nel dettaglio, la soprano ha ammesso di esserci rimasta male perché le due nell'ultimo periodo si erano molto avvicinate. Dal canto suo, la showgirl ha fatto sapere di avere solo restituito il "favore" visto che è stata la prima ad essere nominata dalla coinquilina. I "vipponi" si sono spaccati: Manila ha fatto sapere che la 75enne è schietta e sincera, quindi Trevisan avrebbe dovuto evitare il voto. Sophie invece, ha precisato che le parole hanno sempre un peso e Miriana è stata presa di mira da tutti con brutte parole.

Dopo avere espresso ognuna le sue ragioni, le due concorrenti sono arrivate ad un punto d'incontro e depositato l'ascia di guerra.