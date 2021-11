Lunedì 1° novembre, nella 15^ puntata del GFVip, c'è stato un acceso scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Il giorno seguente il campione olimpico ha deciso di riprendere l'argomento con il coinquilino. Dopo essere stato provocato dall'attore, lo sportivo ha dato una pacca sulla spalla al 38enne. Poco dopo in giardino, Alex Belli ha sostenuto di essere stato picchiato da Montano, ma Miriana Trevisan ha prontamente smentito l'accaduto.

La resa dei conti

In occasione della festa di Halloween, Alex Belli si è reso protagonista di un confessionale di fuoco contro Aldo Montano.

Tuttavia, il giorno seguente l'attore aveva cercato di rimediare con il campione olimpico. Durante la messa in onda della 15^ puntata, però, Aldo ha ascoltato le dichiarazioni del coinquilino.

Mentre in puntata Montano ha reagito con sportività, il giorno seguente si è mostrato piuttosto furioso. Sebbene Belli abbia invitato il coinquilino a mettere a tacere la discussione della sera precedente, Montano ha vuotato il sacco: "Mi hai attaccato te". A detta dello sportivo, dopo una discussione lui non dimentica come accade spesso per Belli. Dopo essere stato provocato dal coinquilino, il campione olimpico ha chiosato: "Ti prenderei a schiaffi". Di fronte alla richiesta di pace dell'ex attore di Centovetrine, Montano ha sostenuto di non fare recite all'interno del GFVip.

Al contrario, ha confermato che Alex sia una persona falsa.

Miriana smentisce Alex

Durante la discussione Aldo e Alex hanno alzato i toni. In particolare, Belli ha sostenuto di avere fatto uscire il "vero Aldo" all'interno del GFVip. Dal canto suo, Montano ha perso le staffe e ha strattonato la spalla di Belli. Nel vedere i due "vipponi" così vicini alla scontro fisico, Miriana Trevisan ha deciso di portare Aldo in giardino per calmarlo.

In un secondo momento, Alex ha raggiunto Miriana e Nicola in giardino. A detta dell'attore, il campione olimpico gli avrebbe dato un ceffone mentre si trovava seduto. Nel sentire la versione del 38enne, Trevisan lo ha smentito: "Non ti ha dato un ceffone, c'ero io. Poteva succedere, ma non è accaduto". Secondo il punto di vista della showgirl, Alex ha provocato con i suoi modi di fare Aldo.

Quest'ultimo invece, ha reagito con la fisicità ma non si è affatto lasciato andare a gesti di violenza. Inoltre, Miriana ha fatto presente che il gioco è bello quando piace a entrambi e non solamente a una persona.

Per Alex, Montano non sarebbe stato un vero sportivo in quanto non avrebbe reagito bene alla critica. A detta di Miriana Trevisan invece, i due "vipponi" avrebbero reagito in modo diverso ma erano entrambi sullo stesso binario.