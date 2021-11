Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Selina inizierà una relazione sentimentale con Cornelius, mentre Christoph farà di tutto per farsi perdonare dalla madre di Maja. Von Thalheim, però, capirà di non riuscire più a provare sentimenti profondi per il coniuge e lo lascerà, così Cornelius volerà in Inghilterra per cominciare una nuova vita. Il matrimonio di Maja e Florian, però, indurranno il padre della sposa a far ritorno a Bichlheim e, giunto al Fürstenhof, la passione con Selina riemergerà coi due che si concederanno un bacio passionale.

Cornelius, infine, confesserà a Selina di aver deciso di sposare la sua editrice.

Selina inizierà una relazionale sentimentale con Cornelius

Le anticipazioni bavaresi della soap opera rivelano che la delusione di Selina nei confronti di Christoph, dopo aver scoperto che il padre di Tim è un criminale, sarà cocente.

A tal proposito, von Thalheim dapprima troncherà la storia d'amore con Saalfeld e poco dopo intraprenderà una relazione sentimentale con Cornelius, il marito che credeva deceduto sino a qualche tempo prima

Peccato, però, che la madre di Maja si renderà presto conto di non provare quei sentimenti profondi per il coniuge come un tempo e sceglierà di porre fine al legame sentimentale anche con Cornelius.

Cornelius partirà per l'Inghilterra per intraprendere una nuova carriera da scrittore

Le trame tedesche di Sturm der Liebe anticipano che Cornelius rimarrà profondamente deluso dal dietrofront affettivo della moglie e, di conseguenza, deciderà di togliere le tende.

Il signor von Thalheim, difatti, sceglierà di lasciare Bichlheim e partire per l'Inghilterra, così da poter intraprendere una nuova carriera da scrittore.

Un grande evento, ovvero il matrimonio di Maja e del guardiacaccia Florian, indurranno successivamente l'uomo a far ritorno al Fürstenhof per accompagnare la figlia all'altare.

Selina si renderà conto di amare ancora Cornelius

Gli spoiler bavaresi della fiction daily riportano che il ritorno nel lussuoso hotel del marito non lascerà indifferente Selina.

Per la madre di Maja, difatti, rivedere il coniuge sarà come fare un tuffo nel passato, tanto che la donna avvertirà il ripresentarsi dei suoi vecchi sentimenti in maniera prorompente.

Pervasa da tali emozioni, Selina darà a Cornelius un bacio inaspettato che il marito non esiterà a ricambiare.

Per l'ex fidanzata di Christoph, resasi oramai conto di essere ancora innamorata del marito, c'è in programma una doccia gelata in materia di sentimenti: Cornelius, difatti, confesserà a Selina di aver deciso di sposare la sua editrice.