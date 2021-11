Guendalina Tavassi ha puntato il dito contro gli attuali concorrenti del GFVip 6. Su Instagram, la 35enne romana ha sostenuto che gli autori hanno chiamato per entrare nella casa più spiata d'Italia concorrenti inutili. La diretta interessata si è detta sicura che all'interno del Reality Show vengano presi solamente "vipponi" che denigrano il programma.

L'attacco ai 'vipponi'

Tramite il suo profilo Instagram, Guendalina Tavassi ha criticato le scelte degli autori del GFVip. A detta della 35enne, gli attuali concorrenti non sarebbero all'altezza di essere nella casa più spiata d'Italia: "Se prendevano muschi, licheni o mulloschi era meglio".

Secondo Guendalina, i prossimi casting verranno fatti a Villa Arzilla. Sebbene la diretta interessata ha precisato di non avere nulla contro le persona che hanno una certa età, ha fatto sapere che nella casa c'è poca gioventù: "Un po' di verve, un po' di pepe, una storia d'amore. Invece, stanno sul divano chi canta e chi niente". Come riferito dalla diretta interessata, sono stati provinate persone che hanno sempre denigrato il programma.

Il commento sui nuovi arrivati

In merito ai nuovi ingressi, Tavassi ha fatto sapere che ci sono persone che hanno già partecipato al reality show, ma non hanno mai fatto nulla per mettersi in mostra. La 35enne ha rivelato di non stupirsi se nei prossimi giorni varcherà la porta rossa il suo portiere di casa: "Hanno preso persone a mio avviso inutili".

Da spettatrice Guendalina ha fatto sapere che vorrebbe vedere molte più dinamiche.

Infine, la diretta interessata non ha nascosto di essere delusa perché avrebbe voluto partecipare lei al GFVip. La stessa Tavassi, ha affermato che lei e suo fratello Edoardo avrebbero creato molto di più rispetto agli attuali "vipponi".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stoccata agli autori

Come un fiume in piena, Guendalina Tavassi ha criticato anche l'operato degli autori del GFVip: "Stavo vedendo chi hanno preso. Qualcuno rema contro di me". La 35enne è convinta che prima o poi tornerà nella casa più spiata d'Italia, ma al momento la cosa non è ancora avvenuta.

L'ex opinionista di Barbara d'Urso ha fatto sapere che quando ha partecipato al reality, in sei mesi ha creato moltissime dinamiche perché è una persona che ama andare a 200 all'ora.

Guendalina ha fatto sapere di essersi sfogata, perché ogni giorno riceve messaggi dai suoi fan in cui le chiedono perché non sia andata nella casa più spiata d'Italia. Di sé stessa Tavassa ha detto: "Posso essere simpatica, antipatica, ma posso comunque suscitare qualcosa". La 35enne ha spiegato di avere sempre ricevuto complimenti dagli autori del programma, ma poi puntualmente viene sempre scartata dal cast: "Sto rosicando".