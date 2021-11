Con la puntata che andrà in onda lunedì 29 novembre 2021 inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano che non mancheranno i colpi di scena. In atelier sarà tempo di importanti comunicazioni: Vittorio rivelerà alle commesse che in occasione del lancio della nuova collezione realizzata da Flora, dovranno sfilare indossando i nuovi capi. Nel frattempo Tina non potrà fare a meno di comunicare ad Agnese di averla vista tra le braccia di Armando.

Tuttavia, la sarta temerà che anche Salvo possa sapere della sua relazione extra coniugale con Ferraris. Intanto Flora riuscirà nel suo intendo a mettersi in contatto con Cosimo. Il marito di Gabriella darà una risposta alla stilista attraverso un telegramma che verrà però letto prima dalla contessa di Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina non accetta la storia d'amore tra Agnese e Armando

Nel corso del 56° episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 lunedì 29 novembre 2021, Tina non riuscirà a mandare giù il bacio che ha visto tra sua madre e Ferraris. La figlia di Giuseppe e Agnese non si sarebbe mai aspettata che la madre avesse una relazione extra coniugale e farà fatica ad accettarla per rispetto del padre.

Nonostante abbia promesso a se stessa di non rivelare nulla, la giovane cantante ne parlerà con Agnese e a quel punto la sarta temerà che anche Salvatore possa essere al corrente della sua storia d'amore con il capo magazziniere. Il titolare della Caffetteria tiene tantissimo all'amicizia con Armando e una volta scoperta la verità potrebbe reagire molto male.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Adelaide legge il telegramma di Cosimo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa lunedì 29 novembre, rivelano nel dettaglio che al grande magazzino ci sarà fermento per la nuova collezione realizzata da Flora. Le Veneri saranno coinvolte direttamente e più del solito. Improvvisamente infatti, il direttore del grande magazzino comunicherà alle ragazze di sfilare dinanzi ai giornalisti.

Saranno proprio le commesse ad indossare i nuovi modelli e Tina sarà la madrina dell'evento. Nonostante dovrà portare avanti l'uscita della nuova collezione, Flora non perderà l'occasione di mettersi in contatto con Bergamini. La figlia di Achille vorrà ricevere tutte le informazioni possibili e immaginabili sul padre e sul suo rapporto con i Guarnieri. I piani della giovane stilista però salteranno: Adelaide intercetterà il telegramma di risposta che Cosimo invierà alla ragazza.