Dopo due mesi di convivenza forzata, basta davvero poco per far scattare una discussione al GFVip. Mentre Jessica Selassié, Maria Monsè e altre "vippone" si trovavano in cucina per fare colazione, Manila Nazzaro si è lamentata di quanto accaduto durante la notte. Nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha puntato il dito contro Clarissa Selassié per l'atteggiamento avuto: la Principessa ha abbandonato la camera da letto in modo brusco, a causa delle temperatura dell'aria condizionata troppo alta.

L'episodio incriminato

Nella notte tra mercoledì 24 novembre e giovedì 25 novembre, Clarissa Selassié ha dato adito ad un duro sfogo.

Scendendo nel dettaglio, la sorelle di Jessica e Lulù si è lamentata per l'aria condizionata troppo fredda nella stanza.

Infastidita per la temperatura gelida, la diretta interessata ha sbottato: "Per colpa vostra sono tre mesi che sono malata".

Lo sfogo dell'ex Miss Italia

Il giorno seguente allo sfogo di Clarissa Selassié, Manila si è lamentata. Nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha spiegato che non è affatto colpa dei coinquilini de all'interno della stanze è presente l'aria condizionata piuttosto alta. Secondo Nazzaro, non è giusto l'atteggiamento avuto dalla Principessa. Inoltre, la 44enne ha fatto sapere che non dipende dai "vipponi" ma dalla regia, l'unica cosa che si può fare è andare in confessionale e chiedere la modifica della temperatura interna.

La stessa Manila ha chiosato: "Clarissa è uscita, sbattendo la porta". Il fatto che sia stata tirata in ballo la 19enne, ha infastidito Jessica. Quest'ultima ha prontamente preso le difese della sorella minore. La più grande delle sorelle Selassié ha precisato che spesso anche Francesca Cipriani si lamenta per il clima rigido durante la notte.

Manila, però, l'ha prontamente zittita: "Francesca ha dei calori esagerati".

Di prima mattina, gli animi tra le coinquiline del GFVip si sono già riscaldati.

Manila attacca Carmen

Successivamente, Manila Nazzaro si è ritrovata a parlare con Patrizia Pellegrino. L'ex Miss Italia è tornata a puntare il dito contro Carmen Russo: secondo la 44enne, la coinquilina ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti dopo la nomination ricevuta.

Senza mezzi termini Nazzaro ha chiosato: "Ha difficoltà a dire le cose in faccia". La diretta interessata ha sostenuto che da un lato si tratta di una questione di carattere mentre dall'altro potrebbe essere mancanza di coraggio.

Tra le due gieffine, sembra essere cambiato il legame instaurato in queste settimane di convivenza forzata. La stessa Manila ha ammesso di essere sempre stata molto schietta, ma al tempo stesso si reputa una persona sincera.