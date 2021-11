Manila Nazzaro al GFVip si è resa protagonista di una chiacchierata confidenziale con Patrizia Pellegrino. Scendendo nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha confidato di non sentire più di avere la stessa sintonia con Carmen Russo. Stando al pensiero della diretta interessata, la ballerina le porterebbe rancore per la nomination ricevuta.

Lo sfogo dell'ex Miss Italia

Le nomination all'interno del GFVip spesso creano malcontento. Durante la 20^ puntata del Reality Show, Manila aveva deciso di dare un voto a Carmen. Sebbene quest'ultima abbia accettato la nomination, ha più volte ribadito di non avere compreso la motivazione.

Nella giornata di mercoledì 24 novembre, Manila parlando con Patrizia ha dato adito ad uno sfogo. Come spiegato dalla gieffina alla nuova coinquilina, Carmen si sarebbe messa in un punto isolato della casa per parlare con Miriana di lei. A tal proposito, Nazzaro ha ammesso: "Non c'è più la sintonia di una volta". Secondo la 44enne, la ballerina starebbe facendo tutto questo per la nomination ricevuta: "Ha difficoltà a dire le cose in faccia, un po' per carattere un po' perché non ha il coraggio".

Manila parlando del suo atteggiamento ha riferito di non essere affatto una persona rancorosa. Nonostante in passato lo sia stato, la diretta interessata ha rivelato di essere cambiata nel tempo: "Non sono robe che mi appartengono".

'Sono tosta, ma sincera'

Patrizia Pellegrino si è mostrata attenta al discorso di Manila Nazzaro, dunque l'ex Miss Italia ha proseguito il suo monologo. La diretta interessata ha fatto sapere di essere troppo diretta quando dice le cose, quindi il suo modo di fare spesso può essere scambiato per prepotenza. La compagna di Lorenzo Amoruso ha spiegato: "Sono tosta, ma sincera".

Manila ha ribadito che quando dice una cosa lo fa con sincerità, ma il suo tono di voce può sembrare altezzoso.

Infine, la diretta interessata ha fatto una riflessione sul percorso da svolgere all'interno del reality show: "Per sopravvivere devo vivere questa esperienza come qualcosa di mio". Secondo la 44enne bisogna sempre mostrarsi per come si è nella vita reale, altrimenti si rischia di vivere come fosse una fiction.

Carmen delusa

Nei giorni scorsi, Carmen Russo ha rivelato di essere delusa dalla nomination di Manila: "Diceva che ero un esempio". Secondo la ballerina, una persona che si comporta in quel modo poi non può votare l'altro come se nulla fosse.

Sebbene le due "vippone" abbiano cercato di avere un confronto, non sono arrivate a trovare un punto d'incontro. A detta della 44enne infatti, la compagna d'avventura sarebbe piuttosto permalosa.