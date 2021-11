La convivenza forzata al GFVip, risulta essere stressante anche per le sorelle Selassiè. Domenica 14 novembre, è bastato un torneo d biliardo per scaldare gli animi tra Clarissa e Lulù: la prima ha rimproverato la sorellaperchè voleva giocare a tutti i costi con Manuel Bortuzzo, nonostante la discussione di due giorni fa. La seconda invece, ha lamentato di essere stata fraintesa.

L'episodio incriminato

Domenica 14 novembre, i "vipponi" hanno deciso di fare un torneo di biliardo. Per la formazione delle coppie, Lulù ha chiesto di giocare con Manuel anziché con Gianmaria.

Come riferito dalla 23enne, l'imprenditore campano voleva vincere a tutti i costi. Dunque, Lulù non se l'è sentita di giocare insieme al 36enne. A detta della ragazza, il nuotatore in caso di sconfitta sarebbe stato più sportivo.

Nonostante la richiesta della Principessa, Bortuzzo si è rifiutato di giocare con Lulù. Di fronte al rifiuto della 23enne di giocare in coppia con Gianmaria, Clarissa - sorelle minore della Selassiè - ha perso la pazienza.

L'ira di Clarissa

Di fronte all'ennesimo tentativo di Lulù di avvicinarsi a Manuel, Clarissa ha sbottato. Mentre la sorella maggiore si trovava in veranda, la 19enne l'ha raggiunta e l'ha rimproverata. Scendendo nel dettaglio, Clarissa ha invitato la sorella a non fare l'offesa solamente perché non è stata messa in coppia con Bortuzzo: "Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante".

La 19enne ha spiegato a Lulù che deve smetterla di andare dietro al nuotatore con una qualsiasi scusa.

A detta della Principessa d'Etiopia, è matematico che Manuel non voglia fare coppia con Lulù dopo la discussione avuta solamente due giorni fa. Per Clarissa, il torneo a biliardo è solamente un gioco. Dunque, non può descrivere Gianmaria come un bambino che se perde si arrabbia.

Infine, la diretta interessata ha minacciato di lasciare il Reality Show perché stanca di fare brutte figure davanti al piccolo schermo per colpa della sorella.

La tensione si fa sentire anche tra le Princess: un nuovo scontro tra Lulù e Clarissa anima la Casa 💥💥💥 #GFVIP

La replica di Lulù

Dopo avere ascoltato lo sfogo della sorella minore, Lulù Selassiè ha cercato di spiegare la sua posizione.

La diretta interessata ha riferito che ci sarebbe rimasta male nel vedere Gianmaria triste se perdeva il torneo. Inoltre, la 23enne ha riferito che con il suo comportamento voleva solamente andare incontro al 36enne campano. Nel vedere la sorella Clarissa su tutte le furie, anche Lulù ha alzato la voce: "Mi devi stare a sentire, non capisci".

Alla discussione era presente anche Miriana che ha spezzato una lancia a favore di Gianmaria. Essendo in difficoltà, Lulù ha perso la pazienza e ha dichiarato di volere essere ascoltata.