Nervi tesi nello studio di Uomini e donne. Nel corso della puntata del 25 novembre c'è stato un nuovo acceso scontro verbale tra Armando e Marcello. I due cavalieri si sono ritrovati ai ferri corti, dopo che Incarnato ha ammesso di aver avuto delle segnalazioni che mettevano in cattiva luce l'ormai ex fidanzato di Ida Platano e ha scelto di "smascherarlo" in studio. Peccato, però, che tali segnalazioni si sono rivelate infondate, al punto che Armando è stato costretto a scusarsi e Marcello ha colto la palla al balzo per sbottare duramente contro il suo rivale.

Scoppia la lite tra Armando e Marcello a Uomini e donne

Nel dettaglio, tutto è nato quando Armando ha messo in discussione il comportamento di Marcello, arrivando a dire che questa estate avrebbe trascorso le vacanze assieme alla sua ex fidanzata, mentre in studio diceva di non sentirla da svariati mesi.

A tal proposito Armando ha ammesso di avere anche una foto che risale a questa estate e che testimoniava il fatto che Marcello avesse trascorso le vacanze in Puglia con la sua ex fidanzata.

Marcello mette a tacere il 'rivale' Armando a U&D

Quando questa foto è stata "portata a galla", Marcello ha fatto subito chiarezza, specificando che quello scatto è stato fatto in Liguria e non in Puglia e aggiungendo che lui non ha trascorso le vacanze con la sua ex la scorsa estate.

Insomma, Armando è stato messo a tacere nello studio di Uomini e donne e in quel momento Marcello si è preso la sua rivincita facendo presente al cavaliere che quest'anno il suo "sport" è stato quello di attaccarlo.

"Ma tu quest'anno, se io non c'ero, che facevi? La mia autostima è cresciuta grazie a te" ha sbottato Marcello in trasmissione contro il suo rivale, tra gli applausi del pubblico che si è schierato dalla sua parte.

'Io me ne vado a casa', sbotta Marcello

"Hai fatto il cog... per cinque anni. Io dopo pochi mesi me ne vado a casa, perché non ho bisogno di questa sedia", ha proseguito ancora Marcello che ha scelto di chiudere la sua esperienza a Uomini e donne.

Il colpo di scena finale, però, è arrivato nel momento in cui Marcello, nonostante tutto, ha provato a dare la mano ad Armando, per mettere una pietra sopra a quanto fosse accaduto.

La reazione di Incarnato non è stata affatto delle migliori: il cavaliere si è rifiutato di stringergli la mano, ribattendo che con il Covid non è possibile farlo e scatenando l'ira di Gianni Sperti che lo ha definito un "cafone".

Insomma, un clima decisamente teso quello che si respira in questi giorni nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, sempre leader degli ascolti del pomeriggio.