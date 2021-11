La 23^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 29 novembre su Canale 5, è stata piuttosto difficile per le sorelle Selassié. Clarissa, Lulù e Jessica hanno avuto uno scontro acceso con Katia Ricciarelli. Secondo il giudizio delle tre, i concorrenti "over" dovrebbero lasciare spazio ai più giovani. Al termine della puntata, Manila Nazzaro ha ricordato che le Principesse d'Etiopia non sono "vip" dunque dovrebbero già ringraziare di essere state chiamate per il Reality Show.

L'accaduto

Signorini ha mostrato ai "vipponi" una clip in cui le sorelle Selassié si sono lamentate per l'atteggiamento di alcuni concorrenti "over".

La stessa Ricciarelli, in confessionale non ha risparmiato le Principesse d'Etiopia.

Di conseguenza, in diretta è scoppiata una lite tra Ricciarelli e le sorelle Selassié. Da un lato, le Principesse d'Etiopia hanno spiegato di essere state prese di mira dal gruppo di "esperti". A detta delle tre gieffine, i concorrenti "over" dovrebbero lasciare spazio alle "nuove leve". Lulù ha fatto sapere di essere stata offesa dalla cantante lirica, solamente perché porta sempre con lei una borsetta. In replica, Katia ha invitato le tre coinquiline a portare rispetto ad una persona più grande e con esperienza. Infine, le ha invitate ad essere un esempio per i più giovani.

Il commento di Manila

Terminata la diretta del GFVip, Manila Nazzaro si è ritrovata in veranda con Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

L'ex Miss Italia senza giri di parole si è scagliata contro le sorelle Selassié. Scendendo nel dettaglio, la diretta interessata ha fatto sapere che non accetta determinati discorsi da chi non dovrebbe permettersi di parlare: "Siamo al GFVip, di vip non avete niente. Dunque, ringraziate che siete qui". Successivamente, Manila ha fatto sapere che non è corretto dire che un "senior" deve lasciare strada ad un giovane: "Pretendete di rimanere qui a discapito di altri perché siamo vecchi?"

Mentre Francesca ha parlato di riconoscenza, Manuel è scoppiato a ridere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In principio, tra Nazzaro e le Principesse d'Etiopia si era instaurato un buon legame dopo la nomination ricevuta da tutte e tre, però, qualcosa si è inclinato.

La reazione di alcuni utenti

Le parole di Manila Nazzaro hanno spaccato l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha condiviso il discorso dell'ex Miss Italia, tanto da ricordare che il pubblico ha deciso di mandare a casa proprio una delle sorelle Selassié (Clarissa).

Dall'altro, però, c'è chi ha spezzato una lancia a favore delle Principesse d'Etiopia. Un utente ha fatto notare che Nazzaro ha vinto il concorso di più bella d'Italia moltissimi anni fa. Un altro ha sostenuto che Manila sia una persona falsa. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha ritenuto che Manila Nazzaro si sia avvicinata nella casa ai concorrenti più forti in modo da superare a pieni voti i vari televoti.