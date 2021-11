Alex Belli si è ufficialmente dichiarato a Soleil Sorge al Grande Fratello vip, suggellando così il "triangolo" che li vede protagonisti insieme alla promessa sposa di lui, Delia Duran. Il tutto è accaduto poco dopo la nuova puntata del 29 novembre.

Lei lo durante la puntata lo ha tacciato di trattenersi nei suoi riguardi, nonostante la palese complicità che da settimane li vincola. Accuse che Belli ha respinto. In seguito allo screzio, i due hanno poi avuto modo di chiarirsi e Belli si è detto coinvolto da Soleil, parlando dei propri sentimenti alla diretta interessata.

In particolare le ha detto di non riuscire a tenerla distante, nonostante lui vorrebbe fuggire da lei.

Gf vip 6, i gieffini complici litigano

La 23^ puntata del Gf vip 6, in onda il 29 novembre 2021 su Canale 5, ha visto Alex Belli e Soleil Sorge diventare protagonisti di una lite nella Casa.

Lo scontro è nato quando, incalzata dal conduttore Alfonso Signorini sul rapporto intercorrente tra lei e Belli, la giovane ha detto: "Alex si trattiene con me, per via delle telecamere".

Le nuove dichiarazioni di Sorge sono state recepite da Belli come accuse: "Io sarei quello soggetto alle telecamere? Ma se ho sempre condiviso tutto con naturalezza con te?".

Peraltro sabato i due si erano lasciati andare a un lungo bacio, nel mezzo delle prove dell'opera Turandot, realizzate dai gieffini nella Casa.

Tensione nella Casa

In un primo momento Soleil Sorge ha replicato ad Alex Belli, lasciandogli intendere di non voler proseguire la discussione in diretta. E i rapporti tra loro sono diventati tesi, con Sorge che ha cominciato a palesare dallo sguardo un evidente risentimento verso Alex.

Tuttavia, nel post puntata Soleil ha cercato un chiarimento con Alex, che il gieffino non le ha negato.

La gieffina ha esordito motivando ad Alex il risentimento provato per via di una sua esternazione in puntata: “Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla”.

Alex folgorato da Soleil

Nel mezzo del confronto post-diretta, poi, Alex Belli ha replicato a Soleil Sorge dichiarandole tutti i suoi sentimenti.

"Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male, capisci?", esordisce l'attore, per poi proseguire la sua dichiarazione: "Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. Quando mi guardi come stasera mi ferisci tanto". E conclude: "Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male, te lo assicuro. Con te sono vero e non sto fingendo".