Nicola Pisu ha rilasciato un'intervista a Novella 2000. Tra i vari argomenti trattati dall'ex concorrente del GFVip, c'è il capitolo legato a Miriana Trevisan. Il 32enne ha riferito di non avere mai giocato con la coinquilina. Al contrario, Nicola è convinto che la showgirl non abbia mai avuto le idee chiare e abbia sempre messo le mani avanti per non essere fraintesa.

'Sono sempre stato sincero'

Il figlio di Patrizia Mirigliani per la prima volta ha partecipato ad un Reality Show. Dunque, terminata l'esperienza al GFVip, il 32enne ha dovuto fare i conti con i giudizi del pubblico.

Il diretto interessato facendo un bilancio dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia, ha ammesso: "Inizialmente avevo paura. Oggi posso dire di essere una persona più forte e matura".

Nel corso dell'intervista con Armando Sanchez, Nicola è tornato a parlare del rapporto non decollato con Miriana Trevisan. Pisu ha precisato: "Sono sempre stato sincero". L'ex concorrente del GFVip ha spiegato di non avere mai mentito sui suoi sentimenti. A detta del 32enne, la showgirl non sarebbe stata molto generosa nei suoi confronti. Il figlio di Mirigliani ha fatto sapere di avere trascorso dei bellissimi momenti al fianco della coinquilina che, non dimenticherà mai. Secondo Nicola, Trevisan non è stata sincera fino in fondo: "Non ha mai avuto le idee chiare".

L'ex gieffino ha sostenuto che la showgirl abbia sempre parlato di attrazione fisica, in modo da mettere le mani avanti per non essere fraintesa.

Pisu ha chiuso con l'ex coinquilina

Prima di essere eliminato dal GFVip, Nicola Pisu ha avuto un litigio acceso con Miriana Trevisan. Dopo essersi lasciato scappare una frase infelice, il diretto interessato ha ammesso di essersi pentito ma in quel momento si sentiva ferito e deriso dei suoi sentimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il 32enne ha fatto sapere di essere stato dipinto dalla showgirl come un ragazzo che non rispettava il suo volere di andarci con i piedi di piombo. Pisu ha raccontato che le cose non sono andate in quel modo, poiché si è sempre messo nei panni della famiglia di Miriana.

In merito ad una reunion tra ex concorrenti del GFVip, l'ex gieffino ha chiosato: "Probabilmente Miriana è l'unica concorrente che non vorrò più rivedere finito tutto".

Il sogno di Nicola

Prima di concludere l'intervista, Nicola Pisu ha spezzato una lancia a favore di sua mamma Patrizia. Il diretto interessato ha riferito che la madre ci aveva visto lungo sul legame instaurato con Miriana: "Ha fatto di tutto per difendermi". Infine, il giovane ha svelato di avere un sogno nel cassetto dopo la partecipazione al GFVip.

Nicola Pisu vorrebbe aprire una casa di produzione cinematografica, perché ama occuparsi di organizzare il lavoro dietro le quinte. A tal proposito, il diretto interessato ha fatto sapere di incrociare le dita in modo che il suo sogni di avveri.