Nicola Pisu non è più un concorrente del GFVip. Il 32enne dopo avere riattivato i suoi canali social, ha deciso di fare la sua prima diretta Instagram per interagire con i suoi fan. Alla domanda di un follower se sia ancora o meno innamorato di Miriana Trevisan, l'ex gieffino ha spiazzato. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha spiegato di provare ancora dei sentimenti, ma di non volere più avere nulla a che fare con la showgirl.

Pisu attacca Miriana

I fan di Nicola hanno chiesto cosa intenda fare lontano dai riflettori con Miriana Trevisan. Anziché glissare, il diretto interessati ha lasciato intendere di avere già dimenticato la showgirl: "Miriana non mi manca più".

Come spiegato dall'ex gieffino, i due dopo la puntata in cui hanno discusso animatamente hanno avuto modo di parlare e deciso di interrompere di comune accordo la conoscenza. Poco dopo, il 32enne ha fatto una riflessione su un'ipotetica liaison con Trevisan: "Non faceva per me evidentemente".

Al termine della 19^ puntata Miriana è finita in nomination con Gianmaria e Sophie. Secondo il figlio di Patrizia Mirigliani, la 49enne potrebbe essere la prossima concorrente ad uscire dalla casa del GFVip. A tale proposito, Nicola ha precisato che non ci sarà alcuna cena lontano dai riflettori con l'ex coinquilina: "Non ho il minimo piacere di rivederla". Il ragazzo ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Miriana, ma dopo essere stato trattato in quel modo ha compreso che è meglio metterci una pietra sopra.

La stoccata a Manila Nazzaro

Durante la diretta Instagram, Pisu si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche su Manila Nazzaro. Il diretto interessato ha spiegato di esserci rimasto male per l'atteggiamento dell'ex Miss Italia, in quanto Manila davanti a lui parlava bene mentre dietro gli diceva male. Il figlio di Mirigliani si è domandato perché Nazzaro abbia agito in quel modo nei suoi confronti visto che si conoscevano prima di partecipare al Reality Show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, il diretto interessato non comprende perché Manila le abbia fatto una sorta di doppio gioco.

Il rapporto con Alex, Aldo e Soleil

Al contrario, Nicola Pisu ha speso delle parole d'affetto e di stima per Aldo Montano e Alex Belli. Per quanto riguarda il primo ha spiegato che è una persona vera che, non parla mai dietro le spalle.

Su Belli invece, Nicola ritiene che non stia recitando un copione al GFVip: "Lui ha questa voce, conosco il suo modo di porsi". Prima di concludere la chiacchierata con i suoi fan, il 32enne ha speso delle belle parole per Soleil Sorge: "Mi manca tantissimo". Nicola ha riferito che la 27enne italo-americana è una persona onesta, sincera e affettuosa. L'ex gieffino spera di poter rivedere Sorge lontano dai riflettori, perché all'interno della casa di Cinecittà hanno instaurato un bellissimo legame.