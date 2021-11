Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 fino al prossimo marzo 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continuerà ad andare in onda per altri tre mesi oltre la data prevista, inizialmente, per il gran finale di questa sesta stagione. A tal proposito, nelle prossime puntate è previsto l'arrivo di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco e tra questi dovevano esserci anche Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, due volti noti al pubblico di Uomini e donne. Alla fine, però, i due non varcheranno più la soglia della porta rossa di Cinecittà e la loro uscita di scena dal cast sarebbe ancora avvolta nel "mistero".

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli fatti fuori dal cast del GF Vip 6

Nel dettaglio Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, dopo essersi fatti conoscere per la loro avventura a Uomini e donne, erano pronti a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nei giorni scorsi i due sono stati "reclusi" in un albergo per la quarantena da fare in vista del loro imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Alla fine, però, la trattativa sarebbe saltata. Giulio e Giulia non faranno più parte del cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e sui social hanno provato a spiegare cosa sia successo.

Cavaglià, ad esempio, ha scelto di rompere il silenzio ammettendo che a oggi non sa ancora con esattezza cosa sia successo e il perché di questa decisione.

Perché Cavaglià e Raselli sono stati esclusi dal cast del reality show Mediaset?

Al tempo stesso, però, non ha risparmiato una frecciatina verso la produzione del GF Vip, dicendo che umanamente avrebbe gradito essere trattata in maniera differente.

Giulio Raselli invece, per ora, si è limitato a postare un messaggio in cui dice che al più presto sarà lui a raccontare la verità e la sua versione dei fatti su quanto è successo.

Intanto, però, nuovi retroscena su questo mancato ingresso nella casa del GF Vip di Giulia e Giulio sono stati forniti dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

Il retroscena di Venza su Giulia Cavaglià e il GF Vip

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha svelato quello che potrebbe essere il vero motivo di questa uscita di scena, dei due ex protagonisti di Uomini e donne, dal cast del reality show condotto da Signorini.

Secondo le indiscrezioni di Venza il tutto sarebbe dipeso da un comportamento sbagliato di Giulia, la quale pare abbia infranto le regole previste dalla produzione.

"Voci vicine alla Cavaglià dicono che il suo ingresso sia saltato perché ha violato la quarantena uscendo dall'hotel e di conseguenza sarebbe saltato anche l'ingresso di Giulio", ha scritto Venza sui social.