Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e, in queste ore, sta facendo molto discutere il caso Giulia Cavaglià, che doveva essere una delle nuove concorrenti di questa edizione. L'ex protagonista di Uomini e donne era in pole position per entrare a far parte del cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset dove avrebbe ritrovato anche Giulio Raselli, un ex tronista del programma di Maria De Filippi. A quanto pare, però, secondo i retroscena riportati da Deianira Marzano, la presenza di Giulia nella casa sarebbe saltata e ci sarebbero stati anche dei problemi con la produzione del reality show.

Nuovi concorrenti al GF Vip: saltano Giulia Cavaglià e Raselli

Nel dettaglio, tra i nuovi concorrenti protagonisti di questo Grande Fratello Vip che andrà avanti fino al prossimo marzo 2022, dovevano esserci anche Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, entrambi noti al pubblico di Uomini e donne.

I due, secondo i retroscena riportati sul web e sui social dall'esperta di gossip Deianira Marzano, si trovavano già da diversi giorni in albergo per fare la quarantena obbligatoria prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Insomma tutto sembrava ormai pronto per far sì che Giulio e Giulia sbarcassero come nuovi concorrenti di questo GF Vip 6, ma all'ultimo momento qualcosa sarebbe andato storto.

Il retroscena su Giulia Cavaglià dopo il sogno sfumato del GF Vip

A quanto pare, infatti, ci sarebbero stati dei problemi con la produzione del reality show capitanato da Alfonso Signorini, al punto che sia la presenza di Giulio Raselli che quella di Giulia Cavaglià, sarebbe saltata definitivamente.

I due ex volti di Uomini e donne trono classico, quindi, non entreranno più nel cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset e, sempre secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, la Cavaglià non l'avrebbe presa per niente bene.

A quanto pare, infatti, l'ex protagonista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, si sarebbe scagliata duramente contro la produzione del Grande Fratello Vip 6, al punto da parlare di "sequestro di persona" per i giorni trascorsi in albergo, che sarebbero serviti come quarantena per poter entrare a far parte del cast ufficiale del reality show.

L'ex volto di Uomini e donne avrebbe fatto arrivare suo padre

"Giulietta nell'albergo ha fatto la pazza: ha detto che lei si sentiva 'sequestrata' e si è fatta venire a prendere dal padre", ha raccontato Deianira sui social riportando i retroscena e le indiscrezioni che circolano sull'ex star di Uomini e donne.

Insomma la Cavaglià per mettere fine a questo "incubo" dopo la mancata partecipazione al GF Vip avrebbe chiesto aiuto a suo padre, che sarebbe andato in albergo a riprenderla.