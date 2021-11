Il Grande Fratello Vip 6 è stato ufficialmente prolungato da Mediaset. Il reality show andrà avanti ben oltre il mese di dicembre, dato che chiuderà i battenti soltanto a marzo 2022. Una notizia che, al momento, non è stata ancora rivelata ai vipponi che sono rinchiusi tra le mura domestiche di Cinecittà. Spetterà ad Alfonso Signorini, in una delle prossime puntate serali del reality show, mettere al corrente della scelta Mediaset. Ebbene, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, non tutti potrebbero accettare questo prolungamento e a rischio uscita ci sarebbero Manuel Bortuzzo, ma anche Katia Ricciarelli.

Prolungato il GF Vip: concorrenti a rischio

Nel dettaglio, Mediaset ha già fatto sapere ufficialmente che questa sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino al prossimo marzo 2022.

L'edizione attualmente in onda, quindi, sarà la più lunga di sempre e supererà anche il record di quella dello scorso anno, vinta da Tommaso Zorzi, che chiuse i battenti ai primi di marzo.

Una decisione presa a seguito dei buoni risultati d'ascolto che il reality show ha saputo conquistare nel corso di queste settimane, anche se i vipponi che sono attualmente in casa non sanno ancora (ufficialmente) la notizia del prolungamento.

Qualcuno, però, ha cominciato a parlare di questa ipotesi dopo che Alfonso Signorini venerdì sera ha annunciato loro che presto ci saranno molti nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip 6, pronti a mettersi in gioco.

Ecco chi potrebbe uscire dalla casa del GF Vip a causa del prolungamento

Ebbene, in attesa di scoprire la reazione quando ci sarà l'annuncio in diretta tv da Signorini, in queste ore Amedeo Venza ha riportato un retroscena social su quelli che potrebbero essere i concorrenti a rischio uscita a causa del prolungamento.

Come è già successo lo scorso anno, infatti, la produzione lascerà liberi i concorrenti di scegliere se proseguire oppure no il loro percorso nella casa del GF Vip, accettando quindi di andare avanti fino a marzo 2022.

Ebbene, secondo quanto riportato dall'esperto di gossip, tra quelli che potrebbero uscire dalla casa entro il mese di dicembre, rifiutando quindi il prolungamento, ci sarebbero Manuel Bortuzzo e Aldo Montano.

Gianmaria e Francesca verso l'addio al GF Vip

I due potrebbero, per motivi diversi, dire "no" al proseguimento di questa esperienza nella casa più spiata d'Italia e passare così il Natale in famiglia.

Tra i concorrenti che sarebbero a rischio uscita dalla casa del GF Vip 6, spiccano anche i nomi di Francesca Cipriani e quello di Gianmaria Antinolfi.

Katia Ricciarelli, invece, ha già ammesso pubblicamente in casa che non accetterà nessun prolungamento e che andrà via entro dicembre.