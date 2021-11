Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri nella Serie TV Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì è appena diventato papà per la prima volta all'età di 52 anni.

L'annuncio arriva direttamente dall'attore nella mattinata del 22 novembre, il quale ha condiviso su Instagram la foto con la sua bambina. In poco tempo, il post social è stato visto e condiviso da migliaia di italiani desiderosi di partecipare alla gioia di Farnesi.

L'annuncio su Instagram

Nella mattinata del 22 novembre, Roberto Farnesi ha condiviso su instagram la foto in cui tiene dolcemente tra le braccia la sua bambina che per la prima volta apre i suoi occhi al mondo.

La dedica dell'attore, nella sua semplicità, rivela grande tenerezza: “Buongiorno Principessa” con l'emoji di un cuore, frase che solo un genitore può comprenderne la profonda dolcezza. Ogni bambina è la principessa del proprio papà e l'amore che lega genitori e figli è un sentimento sconfinato e indescrivibile.

La foto ha raggiunto oltre 15mila persone, tra fan e colleghi pronti ad augurare il meglio per l'Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore e la new entry nella famiglia Farnesi.

Roberto Farnesi ricorda suo padre

In un'intervista, l'attore Roberto Farnesi aveva recentemente raccontato cosa si prova a essere padre per la prima volta e nell'occasione non ha potuto fare a meno di ricordare suo padre: “So cosa vuol dire avere un figlio tardi”, spiega.

Il padre dell'attore, infatti, ha visto nascere suo figlio all'età di 56 anni ed è morto quando Roberto aveva 22 anni. Nonostante Farnesi sia ben consapevole delle difficoltà a cui può andare incontro, è comunque al settimo cielo: l'attore ha ammesso di stare a contare i giorni che separavano lui e la compagna Lucya Belcastro dalla nascita della bambina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Farnesi si allontanerà dal set?

Non sarebbe una sorpresa se Roberto Farnesi prendesse un periodo di vacanza dal lavoro per stare più vicino alla neonata e alla famiglia e godersi il fatto di essere papà per la prima volta.

Il Paradiso delle Signore tuttavia continuerà a riempire i pomeriggi degli italiani e le prossime puntate vedranno Umberto Guarnieri al centro di un complesso triangolo: l'uomo, infatti, nella fiction si sta sempre di più legando a Flora, la figlia di Achille Ravasi, e, nello stesso tempo, Adelaide, sua cognata, si troverà al centro delle indagini sul caso Ravasi.

Una spinosa situazione quella che vedrà il personaggio dell'attore Roberto Farnesi, il quale dovrà affrontare con coraggio e determinazione le vicende e gli ostacoli che colpiranno la sua vita da qui in avanti. Per saperne di più occorre da attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.