Mercoledì 17 novembre, i concorrenti del GFVip hanno avuto di nuovo il piacere di rispondere ad alcune domande formulate dai telespettatori. Tra i protagonisti della Social Room, questa settimana ci sono stati Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Nel rispondere ad un quesito, la 27enne italo-americana ha ammesso di essersi allontanata dal coinquilino per colpa di Lulù Selassiè.

La versione di Soleil

Tra Manuel e Soleil c'è sempre stata un'ottima intesa. Da qualche settimana a questa parte, però, alcuni telespettatori hanno notato un certo distacco tra i due coinquilini.

Per questo motivo come hanno avuto la possibilità di chiedere spiegazioni ai due diretti interessati, un telespettatore ha domandato perché il duo Bortuzzo-Sorge sia più distante.

A rispondere per prima alla domanda del fan, ci ha pensato l'influencer italo-americana. La diretta interessata ha ammesso di avere messo un freno al rapporto instaurato con Bortuzzo: "C'è stato un minimo di gelosia di Lulù che mi ha fatto spostare". Soleil ha spiegato che i due "vipponi" a tavola erano seduti uno di fronte all'altra, ma per evitare equivoci con la Principessa d'Etiopia ha preferito fare un passo indietro.

Manuel: 'Ci sono stati fraintendimenti'

A fare eco alle parole di Soleil, ci ha pensato Manuel.

il diretto interessato ha precisato di non essersi mai allontanato dalla coinquilina: "Per colpa di terzi ci sono stati dei fraintendimenti".

Tuttavia, Bortuzzo ha precisato che Soleil sa cosa lui pensi di lei e viceversa. Lo stesso gieffino ha confidato di avere instaurato una bellissima amicizia con la coinquilina, tanto che spera di mantenerla anche lontano dai riflettori del GFVip.

Bortuzzo risponde ad una domanda su Lulù

Archiviato il rapporto tra Bortuzzo e Sorge, Manuel ha ricevuto una domanda su Lulù. Un utente ha chiesto al ragazzo cosa pensa della Principessa d'Etiopia. Anziché glissare, il 22enne ha risposto in tutta sincerità. Per prima cosa il gieffino ha spiegato che per lui, la 23enne è una fatina altrimenti si offende.

Poi, Manuel ha fatto sapere che la coinquilina per lui è speciale: "Mi ha fatto capire tante cose di me stesso". Dunque, il diretto interessato si è sentito in dovere di ringraziare la sorella di Clarissa e Jessica.

Infine, Manuel Bortuzzo ha concluso con l'ironia che da sempre lo contraddistungue: "Forse vi aspettavate qualcosa di più?" Lo sportivo non ha mai rinnegato la complicità con la 23enne. L'ultima lite tra i due "vipponi" è scaturita dall'atteggiamento opprimente che Lulù ha avuto nei confronti del coinquilino. Manuel aveva chiesto più volte di essere lasciato in pace, ma la 23enne puntualmente si presentava per chiedere un confronto. Atteggiamento che aveva mandato su tutte le furie Bortuzzo.