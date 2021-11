Colpo di scena fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6, dove nel corso del pomeriggio del 2 novembre un gruppo di fan si è riunito per lanciare un messaggio in difesa di Aldo Montano. Tutto è partito dopo che, in mattinata, il campione olimpico è stato protagonista di un momento a dir poco "infuocato" in casa con Alex Belli. I due hanno avuto un accesissimo scontro che poteva generare in rissa, sfiorata grazie all'intervento di altri inquilini della casa di Cinecittà.

Rissa sfiorata nella casa del GF Vip tra Aldo e Alex

Nel dettaglio, dopo lo scontro che c'è stato nella puntata del 1° novembre al GF Vip tra Alex e Aldo, questa mattina Montano ha scelto di chiarire ulteriormente la questione e lo ha fatto mettendo alle strette il suo rivale.

Il motivo? Aldo non ha per niente gradito il modo di fare dell'attore che lo ha duramente criticato alle spalle, andando a parlare nel confessionale e usando termini poco carini nei suoi confronti.

Ecco allora che stamane, all'interno della casa di Cinecittà, si sono vissuti dei veri momenti di tensione dopo che Aldo ha affrontato a muso duro il suo "avversario", arrivando quasi a mettergli le mani addosso e provocandolo, quasi come se stesse cercando uno scontro fisico.

Fuori dalla casa del GF Vip urlano in difesa di Aldo Montano

Per fortuna, però, la rissa tra i due concorrenti è stata evitata grazie all'intervento tempestivo di Miriana e Manila, che hanno allontanato Aldo.

Questo pomeriggio, però, un gruppo di fan fuori dalla casa del Grande Fratello Vip hanno voluto testimoniare il loro affetto ad Aldo e lo hanno fatto urlando delle frasi con un megafono, che sono state ascoltate chiaramente in casa.

"Aldo sei grande, siamo tutti con te. Sei grande" è questa la frase che continuavano a ripetere fuori dalla casa, in segno di vicinanza a Montano dopo quanto accaduto stamane.

Soleil resta in silenzio dopo le urla esterne in difesa di Aldo

Evidente la reazione di Soleil Sorge che, di fronte a queste urla dei fan in difesa di Aldo Montano, è rimasta praticamente in silenzio, quasi impassibile.

Del resto tra l'ex protagonista di Uomini e donne e il campione olimpico non corre affatto buon sangue e anche durante la puntata serale del GF Vip del 1° novembre tra i due ci sono stati dei momenti di tensione che non sono passati inosservati.

Aldo, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non avere stima di Soleil e di non sopportarla all'interno della casa di Cinecittà, confermando così la sua intenzione di non voler avere nulla a che fare con la ragazza, da molti considerata la vera "giocatrice" di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Signorini.