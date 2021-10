Sabato 23 ottobre, all’esterno della casa del GFVip è accaduto un episodio curioso. Scendendo nel dettaglio, alcuni fan di Soleil Sorge si sono presentati fuori dall’abitazione di Cinecittà e hanno cominciato ad urlare rivolgendosi alla 27enne. I fan hanno cercato di mettere in guardia la loro beniamina dall’atteggiamento dei suoi compagni d’avventura.

L’accaduto

Nel pomeriggio di sabato, alcuni concorrenti del GFVip erano presi con le pulizie domestiche mentre altri erano intenti a parlare in giardino. Ad un certo punto, alcune persone presenti all’esterno della casa di Cinecittà hanno cominciato ad urlare per catturare l’attenzione di Soleil Sorge.

Nel dettaglio, alcuni fan hanno cercato di metterla in guardia dall’atteggiamento dei suoi compagni d’avventura. In particolare, i fan si sono riferiti al parterre femminile: “Sono tutte false, stai attenta”. Sebbene la destinataria delle urla sia rimasta spiazzata, ha prontamente replicato: “Grazieeee, lo so”. Insomma, Soleil ha lasciato intendere di essere in grado di capire di quali vipponi si può fidare e di quali deve dubitare.

La reazione di alcuni concorrenti

L’episodio accaduto all’esterno della casa del GFVip non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti. Poco dopo le urla, alcuni concorrenti si sono risentiti, spiegando di non sentirsi affatto come sono stati dipinti dagli strilli esterni.

Altri invece hanno fatto finta di nulla.

Al termine della 12ª puntata, Soleil è finita in nomination assieme a Carmen Russo e Ainett Stephens. Dunque, i telespettatori potranno decidere se essere dalla parte di Sorge o meno.

Soleil contro Sophie

Parlando con Jessica Selassié, Soleil Sorge ha messo in guardia la sua compagna d’avventura dall’atteggiamento di Sophie Codegoni.

Secondo la 27enne, l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe facendo di tutto per ottenere visibilità all’interno della casa. Per Soleil, Sophie cambierebbe opinione in base a quello che dicono i suoi compagni d’avventura. Inoltre, Sorge ha detto che la coinquilina prima lancerebbe il sasso e poi nasconderebbe la mano. Ad esempio, prima avrebbe cercato di fare dinamica con lei.

poi, si sarebbe avvicinata a Manuel Bortuzzo. Infine, avrebbe cercato di fare parlare di sé con Gianmaria Antinolfi. Tali atteggiamenti da parte di Codegoni, per Soleil sarebbero studiati a tavolino. Infine, Sorge ha riferito che Sophie essendo una ragazza di 19 anni è normale che voglia apparire per ottenere visibilità: “Mi fa tenerezza, non ha né arte né parte”. Nonostante il giudizio negativo di Soleil, Jessica Selassié ha spiegato di credere nella buona fede della coinquilina.