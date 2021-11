Una delle concorrenti eliminate dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico continua ad avere il dente avvelenato con Soleil Sorge, ancora inquilina della casa più spiata d'Italia. La showgirl campana ha deciso di prendere delle misure forti contro la fashion blogger. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe rea, secondo la 33enne, di averla offesa in maniera pubblica ledendo la sua dignità non solo di donna ma anche di madre, avendo Raffaella una figlia di nome Pia. I rapporti tesi fra Fico e Sorge sono finiti al centro di discussioni nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini, e Barbara d'Urso ha inteso approfondire la questione nello studio del suo programma Pomeriggio 5.

Nel corso della trasmissione Raffaella Fico ha avuto uno scontro verbale con Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge.

Fico e Wendy Kay a Pomeriggio 5

Nella casa di Cinecittà, Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno dato vita a numerosi scontri. Il loro rapporto da coinquiline del GF Vip 6 non è mai decollato. La soubrette è stata eliminata e una volta fuori dal loft ha deciso di denunciare l'italo-americana rea di aver pronunciato più volte una frase contro di lei. La campana, attraverso questo gesto, ha inteso difendere la sua dignità anche agli occhi di Pia, la bambina avuta dalla relazione con il calciatore Balotelli. La figlia di Raffaella ha inteso le parole proferite dalla fashion blogger. La conduttrice Barbara d'Urso ha voluto affrontare la vicenda legale e ha invitato nella sua trasmissione, Pomeriggio 5 la madre di Soleil, Wendy Kay, mentre in collegamento c'era anche la stessa Raffaella Fico.

Wendy Kay difende Soleil Sorge

Chiaramente Wendy Kay non è stata in silenzio e ha difeso la figlia attaccando Raffaella Fico. La mamma della gieffina ha sottolineato che in una canzone, proprio la showgirl si è definita con la parola inglese con la B da sola e ha utilizzato quel brano sul social Tik Tok. La parola usata, secondo Wendy Kay è giocosa e negli Stati Uniti la si proferisce anche fra amiche per scherzare.

La genitrice dell'influencer ha sottolineato che la parola è presente in molte canzoni rap. La signora ha anche dichiarato che Sorge non deve scusarsi per quanto detto proprio perché ha utilizzato il termine in un contesto giocoso.

Raffaella: 'Mia figlia frequenta la scuola americana e ha capito tutto'

Di ben altro avviso Raffaella Fico che non ha ammesso le giustificazioni di Wendy Kay.

La campana ha sottolineato che quella parola è molto offensiva significando 'poco di buono'. La soubrette ha aggiunto: "Mia figlia frequenta la scuola americana e ha capito tutto". Proseguendo, la 33enne ha affermato che anche lei conosce bene l'inglese e frequenta amiche americane. Definendosi rabbrividita ha evidenziato Raffaella: "Tra madre e figlia non c'è differenza", invitando la signora a chiedere scusa con umiltà.