Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno avuto battibecchi durante la loro carriera professionale. Nella puntata di Una parola di troppo, andata in onda nel pomeriggio di martedì 2 novembre, il conduttore doveva pronunciare il cognome della collega, ma ha fatto di tutto per ovviare a menzionare il nome dell'animale. Il video dell'accaduto è diventato virale sui social. Nel frattempo, l'opinionista del Grande Fratello Vip non ha commentato la vicenda.

Giancarlo Magalli non pronuncia il cognome di Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, al momento, è impegnato nella conduzione del quiz pomeridiano di Rai 2: Una parola di troppo.

Durante il gioco in studio, Magalli si è trovato inaspettatamente di fronte ad una parola ''di troppo'' forse anche per lui. Infatti, fra i termini scelti dalla produzione per mettere alla prova dai concorrenti, c'era ''volpe''. Purtroppo, però, per il conduttore il nome dell'animale era uguale al cognome di Adriana, sua ex collega in Rai. Dopo i diverbi e le frecciatine con Adriana Volpe, il presentatore non è riuscito a pronunciare il cognome dell'opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Giancarlo Magalli non riesce a dire il cognome di Adriana Volpe

Giornata complicata per Giancarlo Magalli che, al secondo giorno di conduzione del programma Una parola di troppo, ha trovato sul monitor della trasmissione la parola ''volpe''.

Il presentatore ha evitato di pronunciare il cognome di Adriana, che era la soluzione del quiz pomeridiano. Di fronte ai concorrenti, infatti, Giancarlo doveva leggere il nome dell'animale, ma ha dichiarato: ''Non voglio pensare che parola possa essere''.

Successivamente, Magalli ha evitato di dire la soluzione del gioco, affermando: ''Poi lo dobbiamo dire ed è quella parola là, esatto.

Proprio quella parola che avreste dovuto dire e non l'avete detta''.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: il rapporto complicato

Giancarlo Magalli ha quindi fatto di tutto per aggirare l'ostacolo che si è presentato sullo schermo della trasmissione Una parola di troppo. Nella nuova avventura su Rai 2, il presentatore si è trovato di fronte al cognome della sua ex collega, con la quale, qualche anno fa, aveva avuto diverbi sfociati poi in una causa in tribunale.

L'opinionista del Grande Fratello Vip aveva fatto causa a Magalli, per via di affermazioni fatte sul suo conto dal conduttore. Dopo la seconda puntata del nuovo quiz Rai e la mancata pronuncia del cognome di Adriana, Giancarlo non ha commentato la vicenda. Il video dell'episodio è diventato virale sui social e, nel frattempo, Adriana Volpe non ha commentato l'episodio.