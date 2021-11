La discussione avvenuta al GFVip tra Aldo Montano e Alex Belli ha lasciato degli strascichi. Il campione olimpico, parlando con Manila Nazzaro, ha spiegato perché ha avuto una reazione simile nei confronti del coinquilino. Come riferito dal 42enne di Livorno, non riesce a perdonare chi gli fa un torto.

Il faccia a faccia

Tutto è partito da un confessionale di fuoco di Alex Belli, in cui invitava l'amico Aldo Montano a prendere una posizione all'interno del GFVip. A detta dell'attore, il coinquilino non si mostrerebbe per quello che è per non perdere la faccia del bravo ragazzo.

Il giorno seguente la 15^ puntata del Reality Show, Alex e Aldo hanno avuto uno scontro piuttosto acceso.

Per Belli, Montano sarebbe finalmente uscito fuori. Al contrario, Montano ha sostenuto che il "vippone" non abbia avuto il coraggio di dirgli in faccia le cose dette in confessionale. Lo scontro tra i due si è talmente acceso che, Aldo ha strattonato il coinquilino.

Lo sfogo dello sportivo

Lo scontro del duo Montano-Belli non ha lasciato indifferenti né i telespettatori del Grande Fratello Vip né gli stessi coinquilini della casa più spiata d'Italia. Nel pomeriggio di martedì 2 novembre, Aldo Montano ha spiegato la sua reazione - giudicata per alcuni utenti eccessiva - nei confronti di Alex Belli.

Il 42enne ha sostenuto che non riesce a fare finta di niente come fanno alcuni concorrenti all'interno del reality show. Lui, al contrario di altri, se c'è una virgola gli va di traverso. Sulla base di quanto dichiarato, il gieffino ha dichiarato che nel momento in cui Alex ha cercato di sminuire quanto accaduto il giorno precedente, lui è andato su tutte le furie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non solo, Montano ha chiosato: "Quando vengo toccato nella mia persona e vengo messo in discussione ti mangio con tutti i panni". Lo schermitore ha sostenuto di esserci rimasto male per l'atteggiamento di Belli: "Lo reputavo un amico". Per questo motivo il diretto interessato non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e chiarire con l'attore.

Aldo pronto a lasciare la Casa del GFVip

In seguito alla lite avvenuta con Alex Belli, Aldo Montano ha espresso il desiderio di lasciare la casa del GFVip. Il diretto interessato ha spiegato ai suoi compagni d'avventura di avere accettato di partecipare al reality show per mostrare i valori in cui crede. Il 42enne ha ribadito di non accettare degli attacchi personali. Secondo il punto di vista dello sportivo, Alex anziché andare in confessionale avrebbe dovuto parlarne direttamente con lui.

Dopo averlo ascoltato, i coinquilini hanno invitato Aldo Montano a non prendere decisioni affrettate in merito all'abbandono del gioco. In un secondo momento infatti, lo sportivo è tornato sui suoi passi.