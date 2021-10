Grandi emozioni ieri sera, sabato 30 ottobre, durante la puntata di Tu sì que vales: sul palco sono giunti due concorrenti con la sindrome di down parlando di un progetto che li vede protagonisti. Agnese e Giovanni, questi i nomi dei 'concorrenti' gestiscono un B&B a Bologna: accompagnati da un rappresentante dell'associazione di cui fanno parte, i due hanno spiegato di aver raggiunto diverse competenze. Capaci di gestirsi in maniera quasi autonoma, i due sono arrivati a prendersi carico di un'attività: questa è una storia di rinascita ma soprattutto di inclusività.

Un messaggio assai caro a Giulia Stabile, che di recente ha spiegato come la danza sia stata un'ancora di salvezza contro gli attacchi dei bulli. Sarà anche per tale ragione che vedere la Stabile ballare con i due ragazzi ha commosso profondamente il pubblico che l'ha elogiata sui social per il suo buon cuore.

Sul palco di Tu sì que vales due ragazzi speciali

Dopo la presentazione dell'attività che Agnese e Giovanni gestiscono in quel di Bologna, tra i complimenti dei giudici e la commozione del pubblico in studio che ha notato la grande capacità di mettersi in gioco dei dei ragazzi diversamente abili che nonostante le difficoltà hanno saputo trasformare le debolezze in punti di forza, Maria De Filippi ha chiamato in causa Giulia Stabile.

La conduttrice ha chiesto ai ragazzi se hanno seguito Amici lo scorso anno. Giovanni a quel punto ha ammesso che non solo ha tifato per colei che ala fine è stata la vincitrice del talent ma che anche lui stesso è un ballerino.

Così Maria ha chiesto se avrebbero voluto ballare con Giulia: la risposta è stata positiva e la danzatrice si è alzata immediatamente dal tavolo dei conduttori, dove è stata per tutta la puntata presentando diversi concorrenti con il suo stile semplice e genuino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prendendo per mano Agnese e Giovanni, la diciannovenne ha mosso dei passi di danza senza strafare per non mettere a disagio i ragazzi. Anzi, Giulia ha fatto fare dei giri ai due e si è posta qualche passo indietro e ha messo i 'concorrenti' in evidenza. Il gesto è stato più che apprezzato dai fan che hanno elogiato la danzatrice per il suo modo di fare e per la sua umiltà.

Giulia ricorda il momento sui social

"Ecco qui delle foto con i miei nuovi amici ballerini", ha poi scritto Giulia sul suo profilo Instagram postando qualche scatto fatto con Agnese e Giovanni che sono stati felicissimi di condividere questo bel momento di televisione con la loro beniamina. Sotto il post i commenti e i like sono stati numerosissimi. La ballerina, che conta già 1,6 milioni di follower, ancora una volta ha ricevuto consensi da chi la sostiene.

Non è mancato neanche il like di Sangiovanni, il suo fidanzato. Anche il cantante è portavoce di messaggi di inclusività: senza dubbio ha apprezzato il gesto di Giulia. Anche gli altri giudici, sui rispettivi profili social, hanno postato qualche foto del momento speciale vissuto sul palco.