Il Grande Fratello Vip 6 andrà ben oltre il mese di dicembre. Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci saranno presto dei nuovi concorrenti che saranno pronti a mettersi in gioco. Al tempo stesso, nelle prossime settimane, potrebbero esserci degli abbandoni in corso da parte dei concorrenti presenti fin dalla prima puntata di questa sesta edizione e tra questi spicca anche il nome di Soleil Sorge.

Rischio abbandoni al Grande Fratello Vip 6 entro dicembre

La notizia del prolungamento di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata già confermata dai vertici Mediaset.

Complice il buon successo che il reality show ha registrato nel corso di queste prime settimane di programmazione su Canale 5, si è optato per un prolungamento della sesta edizione che andrà avanti ancora per un po' di mesi.

Il programma chiuderà i battenti soltanto il prossimo marzo 2022, quando ci sarà la finalissima e la proclamazione del vincitore. A tal proposito, in vista del prolungamento, nelle prossime settimane ci saranno nuovi personaggi famosi pronti a mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia ma potrebbero esserci anche degli addii da parte di coloro che sono presenti in casa fin dal primo giorno.

Soleil vicina all'addio anticipato al Grande Fratello Vip 6

Un rischio abbandono è dietro l'angolo per diversi dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6, i quali potrebbero rinunciare alla proposta di Signorini di restare in casa fino al mese di marzo.

Tra quelli che potrebbero abbandonare il programma già dal mese di dicembre, vi è Soleil Sorge che qualche giorno fa ha sbottato nella casa di Cinecittà, ammettendo di essere stufa del trattamento che le viene riservato durante le puntate serali del reality show. Proprio per questo motivo, Soleil ha ammesso che non intende accettare dei prolungamenti e che sarebbe pronta a dire addio al reality show entro il 13 dicembre.

Ecco chi rischia di lasciare il GF Vip entro dicembre 2021

Anche Katia Ricciarelli ha confessato a Miriana di aver preso già degli impegni in vista del periodo natalizio, motivo per il quale non sarebbe disposta a restare in casa per diversi mesi ancora. Occhi puntati anche su Lulù: per la giovane principessina si è parlato di un viaggio che avrebbe organizzato con sua mamma entro le prime settimane di dicembre e che potrebbe portarla a lasciare la casa del GF Vip nel corso delle prossime settimane.

La stessa sorte potrebbe toccare anche a Manuel Bortuzzo. Il padre del giovane nuotatore, infatti, ha svelato che a dicembre ci sarà l'uscita del film dedicato alla vita di suo figlio ed ha aggiunto che Manuel dovrebbe partecipare ai vari eventi legati al lancio della pellicola.