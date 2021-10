Domenica movimentata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A tenere banco è stata la dura reazione di Soleil Sorge che ha perso le staffe nei confronti di Lulù. L'ex volto di Uomini e donne, parlando con gli altri concorrenti della casa, ha raccontato la "disavventura" che l'ha vista protagonista e che vede coinvolta proprio la giovane principessina. Mentre stava pranzando per i fatti suoi, Lulù ha chiesto a Soleil di alzarsi dal posto che stava occupando, così da potersi sedere vicina a Manuel.

Soleil Sorge sbotta contro Lulù nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio Soleil, visibilmente adirata e scocciata dalla situazione creata a pranzo da Lulù, ha raccontato ad Aldo Montano e Katia Ricciarelli quanto fosse accaduto pochi minuti prima.

Lulù si sarebbe avvicinata a Soleil mentre stava mangiando e le avrebbe chiesto di alzarsi da quel posto perché voleva mettersi sedersi lei.

Il motivo? In questo modo poteva stare maggiormente vicina a Manuel Bortuzzo, il nuotatore per cui ha perso davvero la testa.

'Non ne posso più, ma riprenditi': il duro sfogo di Soleil che sbotta contro Lulù

"Vi sembra normale il ragionamento di Lulù, che mentre sto mangiando mi fa alzare perché vuole sedersi vicina a Manuel?" ha esclamato Soleil raccontando agli altri gieffini quando fosse accaduto in casa pochi minuti prima.

"Una ragazzina, qui siamo tutti maggiorenni non ne posso più di questa storia, ma riprenditi", ha sentenziato ancora Soleil visibilmente infastidita dalla situazione e in primis dai modi di fare della giovane Lulù, che non molla la presa con Manuel.

"Non ha detto neanche per favore, stavo per girarmi come un cane, ma ho detto va bene. Mi sono alzata e mi sono spostata. Ora però ho il cibo sullo stomaco e mi viene il nervoso", ha concluso Soleil, mentre Katia, Alex e Davide le facevano presente di andare avanti e di non somatizzare quanto fosse accaduto con la principessina.

Gianmaria non si arrende con Sophie nella casa del GF Vip 6

A tenere banco in queste ultime ore all'interno della casa di Cinecittà non solo la dura reazione di Soleil contro Lulù, ma anche le vicende della coppia composta da Sophie e Gianmaria.

L'ex tronista di Uomini e donne continua a prendere le distanze da Antinolfi, il quale però non ha alcuna intenzione di arrendersi e di mettersi da parte.

Gianmaria, a più concorrenti presenti nella casa del GF Vip, ha ammesso di voler fare il possibile per riuscire a conquistare il cuore di Sophie, senza nascondere il forte interesse nei suoi confronti.

Ci riuscirà a far capitolare il cuore dell'ex protagonista di Uomini e donne? La risposta nel corso delle prossime settimane.