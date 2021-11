Prosegue la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che ci saranno varie sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese, la quale sarà a dir poco sotto stress per tutta la situazione che si è venuta a creare dopo che i figli hanno scoperto la sua tresca clandestina con Armando. La donna si renderà anche protagonista di un gravissimo errore che rischierà di causare un danno importante al grande magazzino di Vittorio Conti.

Agnese rischia di causare un incendio: anticipazioni Il Paradiso 6-10 dicembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino a venerdì 10 dicembre, rivelano che Agnese sarà particolarmente provata da tutta la situazione che ha causato un vero e proprio terremoto nella sua famiglia.

I figli hanno scoperto che la donna ha una relazione segreta con Armando e non l'hanno presa per niente bene. In particolar modo Salvatore è stato molto duro nei confronti della mamma, al punto da evitare di rivolgerle la parola.

La crisi familiare finirà per rendere Agnese particolarmente agitata, al punto che la donna si renderà protagonista anche di un evento spiacevole sul posto di lavoro. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Agnese dimenticherà il ferro da stiro accesso, rischiando di causare un gravissimo incendio.

Vittorio chiede ad Agnese di prendersi una pausa dal lavoro

La donna andrà poi via, uscendo dal grande magazzino e inconsapevole del fatto di aver lasciato quel ferro in funzione.

Una disattenzione che avrebbe potuto mandare all'aria tutti i sacrifici di Vittorio. La reazione di Conti, infatti, non sarà affatto delle migliori. Vittorio non potrà fare a meno di sottolineare che, quella di Agnese, è stata una svista a dir poco grave che avrebbe potuto causare dei danni ingenti al negozio. Proprio per questo motivo, Vittorio propone alla donna di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, dato che in questo ultimo periodo non riesce a essere affatto serena.

Flora Ravasi finisce nel mirino della contessa: spoiler Il Paradiso 6 fino al 10 dicembre 2021

Intanto, in famiglia Salvatore continuerà a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti della mamma: il giovane barista proprio non riesce a perdonarle il fatto che abbia tradito suo padre Giuseppe. Occhi puntati anche su Flora Ravasi: gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che la stilista verrà messa alle strette da Adelaide.

La contessa, stufa delle indagini portate avanti dalla figlia di Ravasi, deciderà di mettere in atto un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruota alla ragazza e in questo modo metterla definitivamente in "ko".