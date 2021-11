Torna l'appuntamento con le anticipazioni su Beautiful, la soap opera che ogni giorno è vista da milioni di fedelissimi telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in onda a inizio dicembre negli Usa raccontano che Steffy Forrester e Liam Spencer uniranno le forze per cercare di tenere Hope Logan lontana da Deacon Hope. Una situazione che avrà risvolti inaspettati.

Beautiful: Ridge si scaglia contro Deacon

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate trasmesse a inizio dicembre negli Usa raccontano che Deacon avrà intenzione d'incontrare Hope, tanto da recarsi in casa sua.

Qui, si imbatterà in Ridge, che gli intimidirà di uscire immediatamente dalla sua abitazione in quanto non è il benvenuto. Sharpe, a questo punto, non si dimostrerà per niente intimorito dalle parole dello stilista, volendo vedere la figlia prima di andare via.

Brooke, intanto, arriverà sulla scena, dove cercherà di placare gli animi inferociti dei due uomini. Qui, la donna appoggerà la decisione del consorte, che spinto da un impeto di collera si scaglierà contro Deacon. Una lite che avrà inquietanti risvolti.

Brooke divisa tra due fuochi

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke cercherà di fermare la lite, chiedendo a Ridge di non far del male a Deacon. Nel frattempo, Hope (Annika Noelle) sopraggiungerà sul luogo, schierandosi però dalla parte del padre.

Per questa ragione, Brooke (Katherine Kelly Lang) si troverà divisa tra due fuochi: sua figlia e suo marito, che temerà la fine delle sue nozze. Il Forrester, infatti, avrà paura di perdere nuovamente la Logan dopo averla vista appoggiare il rivale. L'uomo, a questo punto, le confesserà tutto il suo amore, promettendole che sarà sempre al suo fianco.

Steffy e Liam vogliono tenere Hope lontana da suo padre

Steffy e Liam, invece, si ritroveranno alla casa sulla scogliera. Qui, i genitori di Kelly organizzeranno un piano per tenere Hope lontana da Deacon. Lo Spencer, infatti, non riuscirà a fare in modo che sua moglie continui a vedere suo padre, un uomo dal passato molto oscuro.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Hope rimarrà sconvolta quando sentirà Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) complottare con Liam. La Logan, a questo punto, deciderà di confrontarsi con la sorellastra, dove l'accuserà d'interferire non solo nel suo matrimonio ma anche nel suo rapporto con suo padre. Per questo motivo, le ordinerà di non mettere becco nella sua vita. Steffy seguirà la richiesta di Hope?

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che queste puntate di Beautiful andranno in onda nel 2022 su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda con gli Usa.