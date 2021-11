Ieri sera, venerdì 5 novembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La serata è stata ricca di colpi di scena e certamente non è stata una serata facile per Alex Belli.

L'attore si è infatti trovato in un confronto prima con Aldo Montano, poi con sua moglie Delia e infine con Manuel, per la frase infelice che aveva usato nei giorni scorsi.

Il momento più saliente della serata è stato quello dell'incontro tra Delia, Soleil e Alex Belli, che ha trasmesso tante emozioni sia ai diretti interessati ma anche agli inquilini della casa.

Fra esse anche Mariana, la quale successivamente ha avuto un duro scontro con Soleil, proprio su questo argomento.

GF Vip, Miriana vs Soleil

Tutto è partito al termine della diretta del Grande Fratello Vip: la showgirl Miriana Trevisan è apparsa turbata da come Soleil si era intromessa nel suo rapporto con Nicola. L'influencer ha subito messo le mani avanti dicendo di non essere interessata a loro due, spiegando dunque di essere rimasta male su come Miriana ha criticato alcune cose fatte da lei e Alex, comportamenti simili a quelli fatti da lei e Pisu nelle giornate precedenti.

Miriana però a queste provocazioni non ci sta e per rafforzare il suo punto di vista ha detto: ''Sono d'accordo con Delia", ossia la moglie di Alex Belli che nel confronto avvenuto in puntata aveva essenzialmente definito come ''falsa'' e ''gatta morta'' Soleil.

Trevisan si dimostra dunque molto infastidita dagli atteggiamenti di Soleil e aggiunge che, a suo avviso, la ragazza utilizzerebbe i punti deboli degli altri per ferirli.

GF Vip, battibecco tra Miriana e Katia Ricciarelli

Per Miriana non sono ore facili all'interno della casa del Grande Fratello: dopo una settimana turbolenta con Nicola e il confronto post puntata con Soleil, questa mattina ha poi avuto un nuovo battibecco con Katia Ricciarelli.

Tutto è iniziato quando in veranda si parlava di Alex, Miriana ha iniziato a fare dei paragoni su alcune incomprensioni che gli inquilini della casa hanno avuto nei confronti di lei e Nicola. Questo suo atteggiamento non è però piaciuto a Katia. La cantante infatti non ha mai visto di buon occhio il comportamento di Trevisan nei confronti di Pisu, soprattutto quando la scorsa notte, dopo aver allontanato il giovane da lei, aveva deciso di andare a divertirsi ballando con gli altri inquilini della casa.

Miriana ha replicato a queste accuse dicendo che lei non ha più intenzione di annullarsi per nessuno e che in passato ha sofferto, ma non per questo ha deciso di precludersi la conoscenza con Nicola. La showgirl si è poi rivolta a Katia, ammettendo di essersi sentita molto ferita dal suo comportamento pre-puntata, quando aveva criticato il suo modo di fare. Ricciarelli è comunque rimasta ferma e convinta della sua idea.