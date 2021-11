Questa sera andrà in onda il sedicesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il supporto delle due opinionista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La puntata di stasera, stando alle anticipazioni trapelate in rete, non sarà una puntata facile, soprattutto per Alex Belli. L'attore, infatti, ha avuto un forte avvicinamento a Soleil e ha scatenato una reazione in Delia Duran, sua moglie. In più, si parlerà della frase infelice che ha usato nei confronti di Manuel.

GF Vip, anticipazioni di stasera

Questa sera, nella casa più spiata d'Italia, farà il suo ingresso Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, infatti, avrà un chiarimento con suo marito, il quale, nelle ultime settimane, ha dimostrato un forte interesse nei confronti di Soleil. Ma per l'attore di Centovetrine le sorprese non sarebbero finite: il clima in casa è molto cupo e teso, anche a causa della sua situazione con Aldo Montano. Chissà se i due riusciranno questa sera ad avere un chiarimento. Infine, Signorini farà inoltre chiarezza su alcune frasi che Alex Belli ha pronunciato nei confronti di Manuel Bortuzzo, frasi che hanno fatto molto scalpore, provocando la reazione dello staff dell'atleta, del padre e anche l'indignazione del pubblico social. Non ci resta dunque che aspettare la puntata di questa sera per scoprire quali altre sorprese il Grande Fratello riserverà ai suoi vipponi.

Inoltre scopriremo il vincitore del televoto tra Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo, Nicola Pisu e Soleil Sorge.

GF Vip, l'aereo per Gianmaria e Sophie

Questa sera ci sarà spazio anche per le emozioni. Si parlerà certamente della storia d'amore nata tra Miriana e Nicola, che continua a subire alti e bassi, ma si parlerà anche del turbolento rapporto tra l'imprenditore napoletano, Gianmaria, e la modella Sophie.

I due continuano a discutere, con Sophie che pare essere decisa a continuare sulla sua strada e di seguire il suo percorso senza di lui, continuando anche a criticarlo per la storia della litigata con Alex, dove lei sostiene che si sia tirato fuori, lanciando la pietra e nascondendo la mano. Sophie si aspettava infatti che nella litigata tra Alex e Aldo lui facesse qualche mossa, dato che tutto è partito a causa sua.

Tuttavia, il pubblico da casa inizia a vedere tra i due anche un sentimento di affetto e proprio nelle ultime ore sulla casa del Grande Fratello Vip sorvolava un aereo con su scritto: ''GianSofy, vivetevi senza paura.'' Questo messaggio è stato inviato dai fan della ''coppia'' e mentre l'imprenditore sorrideva e ringraziava il pubblico, la modella ha chiesto di essere salvata da questo gesto, per poi ''complimentarsi'' con Gianmaria per aver ricevuto due aerei: uno con Soleil e uno con lei.