Tra i protagonisti più amati de Il Paradiso delle Signore 6 vi è sicuramente Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato, che in questa sesta stagione della celebre e fortunata soap opera del primo pomeriggio, continua a tenere banco con le sue tormentate vicende dal punto di vista sentimentale. I colpi di scena non mancheranno neppure nelle puntate a seguire di questa lunga sesta stagione, intanto però Caserio in una nuova intensa intervista, ha svelato degli aspetti inediti della sua personalità, fino a questo momento celati.

La confessione di Emanuel Caserio sul suo privato

Nel dettaglio, l'attore che veste i panni del giovane Salvatore Amato nel cast de Il Paradiso delle signore, ha ammesso di aver vissuto un periodo molto delicato della sua vita privata e che, in quei momenti difficili, si è ispirato proprio al suo personaggio.

"Ho vissuto un momento molto delicato nella mia vita privata affettiva", ha ammesso l'attore aggiungendo che in quei momenti, è stato fondamentale proprio ispirarsi al personaggio di Salvatore.

"Salvatore mi ha insegnato a mettere da parte i problemi", ha ammesso l'attore aggiungendo che per superare quel periodo difficile del suo privato, si è gettato a capofitto nel lavoro.

Le novità su Salvatore Amato ne Il Paradiso delle signore 6

Insomma il buon Salvatore Amato è stato una sorta di "medicina" anche per l'attore stesso che ormai, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore continua ad essere sempre più protagonista, costantemente al centro delle trame e delle nuove dinamiche che stanno nascendo nel grande magazzino.

Le anticipazioni della prossime puntate, infatti, rivelano che Salvatore continuerà ad essere al centro dell'attenzione per il suo rapporto turbolento con Anna Imbriani.

Sebbene il giovane barista si sia invaghito follemente della nuova arrivata al grande magazzino, lei sembra non ricambiare pienamente il suo sentimento.

Le parole di Caserio sul suo Salvatore ne Il Paradiso 6

Salvatore, però, non si darà pace e nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore, continuerà a "lottare" per far sì che riesca a conquistare il cuore della dolce Anna, rimasta vedova dopo la morte di suo marito e con un figlio da crescere.

Parlando di Salvatore, Emanuel Caserio non ha nascosto che il suo personaggio è decisamente "sfortunato" dal punto di vista sentimentale, dato che non riesce a trovare una donna adatta per lui.

Anche l'attore, però, ha ammesso di non cavarsela meglio nella vita privata. "Io sono lunatico, è difficile che mi prenda qualcuno", ha svelato Caserio aggiungendo di essere una persona istintiva che vive di passioni.