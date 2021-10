La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1.

Gli spoiler sulla puntata che verrà trasmessa sulla prima rete Rai il 4 novembre 2021, annunciano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si farà consolare da Marcello Barbieri (Pietro Masotti) dopo aver fatto il possibile per riuscire a conquistare Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 4 novembre: Tina in una scomoda situazione, Salvatore si sfoga con Marcello

Nella 39^ puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 15:55 circa, Tina (Neva Leoni) si troverà in una situazione abbastanza scomoda dopo aver cercato di risolvere un problema con l’aiuto di Anna.

La giovane Amato non starà bene con sé stessa, anche per il fatto di continuare a non rispondere alle domande dei suoi genitori Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignagnese), ma soprattutto per non aver detto loro la verità da quando è tornata nel capoluogo lombardo.

Intanto Salvatore, visibilmente preoccupato, si sfogherà con il suo amico e socio Marcello, per il fatto di non essere ancora riuscito a fare breccia nel cuore di Anna Imbriani. A sorpresa Barbieri si servirà della complicità della sua amata Ludovica (Giulia Arena) per far avvicinare Salvatore e Anna nel corso di una serata organizzata appositamente.

Gemma viene messa prova insieme alle altre candidate, la giovane Amato si presenta a casa di Vittorio

Nel frattempo, dopo tanta attesa, arriverà il giorno delle selezioni per la nuova "venere" del Paradiso: ciascuna candidata, compresa Gemma (Gaia Bavaro), verrà messa alla prova già durante lo svolgimento dei provini. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) se la caverà parecchio bene, dimostrando quindi di essere degna di sostituire Paola (Elisa Cheli), portando a compimento ogni mansione in modo eccellente.

Il barista Salvatore intanto apprenderà che il film musicale in cui sua sorella Tina dovrebbe essere protagonista, è stato addirittura finanziato dal direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) poiché ha sborsato del denaro di tasca propria: dopo aver fatto questa scoperta inattesa, Salvatore cercherà di convincere Tina a essere sincera con Conti una volta per tutte. La giovane cantante a questo punto seguirà il consiglio del fratello, visto che non perderà tempo a presentarsi nell’appartamento di Vittorio.