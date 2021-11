Si sta facendo un gran parlare di una frase che Alex ha pronunciato nella casa del Grande Fratello Vip. Scherzando con Soleil e Davide, l'attore si è lasciato andare ad una battuta su Manuel che non è piaciuta quasi a nessuno, anzi ha scatenato la furiosa reazione di fan, spettatori e amici di Bortuzzo. Nel corso della puntata di venerdì 5 novembre, dunque, Belli potrebbe essere punito per aver preso in giro la disabilità del nuotatore, il tutto alle sue spalle e non facendo ironia davanti a lui.

Lo scivolone dell'attore del Grande Fratello Vip

Sono giornate difficili quelle che sta vivendo Alex all'interno della casa: dopo aver avuto un duro scontro con Aldo, l'attore si è reso protagonista di un altro episodio che sta facendo discutere gli spettatori del Grande Fratello Vip.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vede Belli chiacchierare con Soleil e Davide sulle eliminazioni che ci saranno da qui in avanti nel gioco: i tre scherzavano sui vipponi che settimana dopo settimana sarebbero caduti davanti alle loro strategie.

Dopo che Sorge ha indicato Silvestri come ultima loro "vittima", Alex ha preso parola ed ha detto: "No l'ultimo sarà Manuel, anche perché lui non può cadere".

Questa battuta ha strappato un timido sorriso ai presenti, mentre ha fatto infuriare le persone che l'hanno ascoltata davanti ad uno schermo. La scelta di Alex di prendere bonariamente in giro la disabilità di Bortuzzo, non è piaciuta a nessuno, tant'è che in moltissimi hanno chiesto che venga punito per questo evidente scivolone pubblico.

Il malcontento degli spettatori del Grande Fratello Vip

Dopo aver sentito Alex scherzare sulle condizioni fisiche di Manuel, moltissimi fan del Grande Fratello Vip si sono esposti per chiedere alla produzione di prendere seri provvedimenti nei suoi confronti, soprattutto per evitare che passi il messaggio che si può dire di tutto davanti alle telecamere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chi gestisce la pagina Instagram di Bortuzzo ora che è recluso nella casa, ha condiviso il seguente messaggio in una storia: "Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda provvedimenti verso questi atteggiamenti".

Anche lo staff social di Aldo Montano ha preso le distanze dalla battuta che ha fatto Belli, ed ha aggiunto: "I valori in cui credono i nostri atleti sono lontani da tutto ciò".

Un caro amico di Manuel, infine, si è rivolto direttamente a Belli ed ha tuonato: "Grande attore, ti sei subito legato a lui per strategia, con i tre moschettieri. Ora i teatrini stanno finendo. Se tieni a una persona, non parli male o fai battute infelici alle spalle. Questo è quello che sei, l'amicizia è un'altra cosa".

Lo scontro con Aldo al Grande Fratello Vip

È ancora presto per sapere se la produzione del GF Vip prenderà provvedimenti nei confronti di Alex, anche se è impensabile che il moto di protesta che sta imperversando sui social rimanga inascoltato.

Domani, venerdì 5 novembre, Alfonso Signorini potrebbe affrontare questo argomento, partendo dal mostrare a Manuel quello che è accaduto alle sue spalle.

I fan del reality-show chiedono la punizione più severa, ovvero la squalifica immediata dal gioco, ma è probabile che Belli se la cavi con una strigliata a distanza e con una richiesta di scuse pubbliche.

L'attore, inoltre, dovrà commentare lo scontro che ha avuto con Aldo Montano nei giorni scorsi: i due sono quasi arrivati al punto di mettersi le mani addosso (Miriana li ha divisi, evitando il peggio), e quest'episodio sarà sicuramente centrale nella puntata che andrà in onda tra poco più di 24 ore su Canale 5.