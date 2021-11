Prosegue a gonfie vele la convivenza tra Alex Belli e Soleil Sorge, avviatasi al rinnovato Gf vip, nonostante il recente appello di Delia Duran alla fedeltà, lanciato al marito con un intervento social.

Nell'ultima puntata del reality, una clip ha fatto luce sul messaggio social in cui Delia chiede ad Alex di rispettarla nella Casa, stigmatizzando i continui avvicinamenti fisici del marito alle coinquiline vip. Tra quest'ultime appare sempre più vicina ad Alex, Soleil, con la quale l'attore si è lasciato andare a dei baci passionali nel mezzo del party di Halloween tenutosi al reality.

Dal suo canto, nonostante l'appello della moglie, Alex si avvicina ancora una volta, in queste ore, a Soleil. L'attore, in una nuova confidenza con la modella, le palesa che non vorrà farsi condizionare dalla disapprovazione di Delia rispetto al loro rapporto. Questo, nonostante il timore maturato al pensiero che il matrimonio con la Duran possa naufragare per il volere della venezuelana, che non accetta la sua vicinanza all'italo-americana. Di tutta risposta, la Sorge rassicura l'attore, dicendosi certa che la loro conoscenza sia pura e che pertanto non abbia motivo di scalfire il rapporto tra i due coniugi.

Gf vip, la reazione di Alex Belli allo sfogo di Delia Duran

La 15° puntata del Gf vip 6 in corso ha visto Alex Belli leggere una lettera che Delia Duran gli ha destinato a mezzo social.

Tra le Instagram stories, la modella venezuelana si è detta in totale disaccordo rispetto alla condotta assunta dal fotografo nel gioco, con allusioni non troppo velate ai continui avvicinamenti fisici e le avances registratesi nella Casa tra lui e le coinquiline nella Casa, in particolare Soleil Sorge.

Come emerge dalla missiva, Delia ritiene di subire ormai all'ordine del giorno una mancanza di rispetto da parte di Alex nella Casa.

Ma l'attore non intende farsi condizionare dall'appello della moglie. Non a caso, conferma ora di voler proseguire la conoscenza avviata con la modella italo-americana, nella Casa. Il che emerge in una nuova confidenza intima condivisa dai coinquilini vip nelle ultime ore, nella sauna della Casa.

Il nuovo avvicinamento tra l'attore e la modella

Per l'occasione, Soleil Sorge e Alex Belli si confrontano sul loro rapporto instaurato al Gf vip 6, anche rispetto alla disapprovazione di Delia Duran. I due si palesano, quindi, sinceramente legati l'uno all'altra . “Per le tempistiche, quanto abbiamo stretto è intenso in poco tempo, ma lo abbiamo fatto in modo vero”, esordisce in particolare Soleil parlando ad Alex. Le fa eco, poi, il fotografo, che al messaggio critico della moglie risponde di non voler chiudere la conoscenza con Sorge. L'attore poi aggiunge, aprendosi a Soleil sul suo timore: "Vorrei essere razionale e forte. Ho paura che tutto questo poi dopo vada a scalfire quello che è il bellissimo rapporto con Delia”.

L'ex Uomini e donne rassicura il vip coniugato

Se da una parte si palesa in crisi al pensiero di un possibile fallimento del suo matrimonio, dall'altra, Alex Belli, si dichiara intenzionato a proseguire la conoscenza avviata con Soleil Sorge nella Casa, nonostante il dissenso della moglie, Delia Duran. E dal suo canto Soleil tiene a rassicurare il fotografo, nobilitando il loro rapporto, in quanto "puro". “Ci sta che il messaggio ti possa frenare -riferisce quindi ad Alex, in riferimento alla disapprovazione della moglie rispetto al loro legame-. Conoscendo il nostro rapporto, non c’è nulla che possa scalfire il tuo matrimonio".

E una domanda sorge ora spontanea: come reagirà Delia Duran alla risposta di Alex e Soleil, intenti a proseguire la loro conoscenza tra le mura della Casa più spiata d'Italia?