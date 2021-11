Saranno tante le novità che caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda prossimamente sui teleschermi di Rai1.

Alcune recenti ipotesi e indiscrezioni fanno pensare che molto presto Giuseppe Amato potrebbe rientrare nuovamente a Milano, dopo aver scoperto di essere stato incastrato dall'amante Petra e dal suo compaesano Girolamo. Il capo famiglia potrebbe scoprire che l'amante si sia presa gioco di lui, facendogli credere di essere diventata madre di suo figlio, con lo scopo di estorcergli denaro.

Il Paradiso delle Signore, Giuseppe potrebbe rientrare a Milano

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse su Rai1 agli inizi del 2022, saranno ricche di colpi di scena. L'attenzione sarà focalizzata nuovamente sulla famiglia Amato che, come visto nei recenti episodi, sta attraversando un periodo burrascoso. Il ritorno di Giuseppe nel capoluogo lombardo ha portato scompiglio all'interno della famiglia Amato. Con il passare dei giorni, il capo famiglia si è lasciato influenzare dal compaesano Girolamo, mettendo così nei guai l'intera famiglia.

Recentemente Agnese ha scoperto che il marito rubava dei soldi dal loro libretto di risparmi. Tuttavia la sarta ha iniziato a pedinare il marito e dopo pochi giorni ha trovato la foto del bambino, concepito con Petra, durante la sua permanenza in Germania.

Dopo aver ammesso di aver tradito Agnese, il signor Amato ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi dalla sua nuova famiglia. Ma stando ad alcune indiscrezioni circolate, il magazziniere potrebbe nuovamente far ritorno in Italia.

Sembrerebbe infatti che non appena arrivato dall'amante, il padre di Tina e Salvatore potrebbe apprendere di essere stato truffato da Petra e Girolamo.

Quest'ultimi infatti, potrebbero essersi accordati per estorcere denaro a Giuseppe, facendogli credere di aver avuto un figlio in Germania.

Il Paradiso 6, Amato potrebbe essere stato incastrato da Petra e Girolamo

Molte sono le indiscrezioni che circolano in merito alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Il signor Amato potrebbe far rientro dalla sua famiglia a Milano.

Il magazziniere infatti potrebbe scoprire che Petra si sia messa d'accordo con Girolamo, per estorcere denaro al signor Amato, con la scusa di dover crescere il loro bambino. Nonostante Giuseppe non sia stato mai avvisato che l'amante fosse in dolce attesa, non ha esitato a prelevare dei soldi dal libretto di famiglia, per inviare il denaro al bambino tramite all'amico Girolamo.

Deluso e amareggiato dal loro comportamento, il padre di Tina e Salvatore potrebbe nuovamente bussare alla porta di casa Amato, chiedendo ad Agnese di essere perdonato.