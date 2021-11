Sembra essere giunto ad un punto di non ritorno il legame tra Manuel e Lulù. Nelle ultime ore, infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a vari sfoghi contro la principessina, alcuni riguardanti il suo atteggiamento poco rispettoso e altri la velocità con la quale si è avvicinata a lui pur di creare una storia d'amore. Interpellato da Katia sull'eventualità che stasera Lucrezia venga eliminata al televoto, Bortuzzo si è detto più che contento.

I commenti nella casa del Grande Fratello Vip

Sono passate poche settimane da quando Manuel ha interrotto per la seconda volta la frequentazione con Lulù ma, soprattutto negli ultimi giorni, il giovane sembra aver raggiunto delle consapevolezze importanti su questo rapporto.

Quando Patrizia gli ha chiesto come è nata l'amicizia speciale con la principessina, il nuotatore del Grande Fratello Vip ha detto: "In realtà è successo tutto perché lei si è avvicinata, ma all'inizio non c'era assolutamente niente se non uno scambio di affetto".

"Il tutto è stato montato come una cosa più grande di quello che era e lei ci ha marciato su", ha aggiunto il 22enne la sera del 28 novembre.

Bortuzzo, dunque, è convinto che Lucrezia abbia un po' forzato la loro conoscenza perché certa del fatto che si sarebbe parlato molto di lei e di questo possibile amore sbocciato tra le mura di Cinecittà.

"Mi sono sentito in difficoltà perché mi diceva da subito cose importanti", ha proseguito il ragazzo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando a poche ore da una nuova puntata in diretta.

Il futuro incerto di Lulù al Grande Fratello Vip

Manuel ha ammesso che se si è lasciato andare con Lulù, è solamente per l'attrazione fisica che provava nei suoi confronti: "Quando però capisci che non ti prende di testa, basta!".

Un commento piuttosto netto quello del giovane sul rapporto che la principessina spera ancora che si trasformi in un amore importante fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

In realtà, la ragazza potrebbe abbandonare il gioco già stasera: nel corso della diretta che Alfonso Signorini condurrà il 29 novembre, sarà reso pubblico il verdetto del televoto che è stato aperto venerdì 26 novembre su cinque donne del cast.

La meno votata tra Manila, Soleil, Clarissa, Carmen e Lucrezia, dovrà abbandonare definitivamente il programma e Bortuzzo sembra avere le idee piuttosto chiare su chi vorrebbe che fosse eliminata.

Manuel vuota il sacco al Grande Fratello Vip

Discutendo su come potrebbe andare a finire il televoto di questa sera, Katia si è rivolta a Manuel e gli ha detto: "Potrebbe uscire una delle sorelle e tu rimarresti vedovo".

"Magari", ha risposto con tono quasi speranzoso il giovane in merito alla possibile eliminazione di Lulù dalla sesta edizione del GF Vip.

Bortuzzo, dunque, non proverebbe dispiacere se fosse proprio la sua "ex" a lasciare la casa la sera del 29 novembre e l'ha detto apertamente davanti alle telecamere e nel segreto del confessionale.

Dopo aver parlato a lungo con gli autori, il 22enne ha raggiunto Alex e Soleil e ha ammesso: "Ho buttato fuori tutto".

"Finalmente hai fatto un vero confessionale?", ha chiesto Sorge con un tono ironico.

I due hanno subito capito che lo sportivo si riferiva a Lucrezia, tant'èc he Belli ha commentato: "Sono certo che qui dentro non c'era una donna giusta per fare una storia come vorresti tu, altrimenti non ti saresti fatto problemi".

"No, non c'era", ha concluso Manuel nello sfogo notturno che i più attenti fan del reality-show hanno intercettato e anche criticato soprattutto perché è stato fatto alle spalle della principessina etiope.