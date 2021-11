Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che continua a registrare ottimi risultati d'ascolto.

A svelare un po' di retroscena su quello che succederà nel corso dei nuovi episodi è stata l'attrice Vanessa Gravina che veste i panni della temutissima contessa Adelaide. Ebbene, nel corso di questa sesta stagione che chiuderà i battenti soltanto a maggio 2022, il pubblico assisterà alla fuga della contessa, che sarà costretta a uscire di scena per qualche tempo.

Adelaide preoccupata per le indagini su Achille: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, nel corso delle prossime settimane, la situazione per Adelaide diventerà sempre più complicata, dato che la contessa dovrà fare i conti con i risvolti delle indagini riguardanti la morte del marito Achille Ravasi.

Ad accendere nuovamente i riflettori su questo intricato caso avvolto nel giallo, ci penserà la giovane Flora Ravasi. La nuova stilista del Paradiso delle signore, deciderà di non arrendersi e di indagare a fondo per far emergere la verità sulle cause che hanno portato alla morte di suo padre.

Adelaide sarà costretta alla fuga

L'uomo, poco prima del decesso, aveva sposato la contessa ed è stata proprio lei una delle ultime persone ad aver avuto dei contatti con Achille Ravasi prima del tragico evento luttuoso.

Ebbene, a svelare dei retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, è stata proprio l'attrice Vanessa Gravina, la quale ha svelato in anteprima che le preoccupazioni di Adelaide sulle indagini legate alla morte di Achille, sono un chiaro segnale del fatto che la situazione non è affatto sepolta e archiviata.

Ben presto, infatti, ci saranno dei nuovi clamorosi colpi di scena e durante la sesta stagione della soap opera, il pubblico assisterà anche alla fuga della contessa Adelaide, la quale sarà costretta a lasciare Milano e a scappare via.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succederà ad Adelaide

"Arriverà l'Interpol e lei sarà costretta ad una vera e propria fuga", ha svelato in anteprima l'attrice di Adelaide, confermando così che per un po' di tempo, la contessa non farà parte del cast de Il Paradiso delle signore 6.

"Vedrete che colpo di scena", ha aggiunto ancora Vanessa Gravina anticipando che durante l'assenza di Adelaide, sarà molto curioso vedere come Umberto Guarnieri si destreggerà tra giudici e indagini.

Come si evolverà la situazione? Adelaide riuscirà a tornare in città senza finire in carcere? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.