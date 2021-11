Domenica 21 novembre andrà in onda la settima puntata di Cuori, l'appassionante fiction di Rai 1 ambientata nella Torino degli anni Sessanta. Le anticipazioni rivelano che all'ospedale Molinette saranno giorni di forte tensione, sia perché il primario rischierà di essere estromesso a causa della morte di Margherita Bottai, sia perché arriveranno delle notizie sconfortanti dal Sudafrica che riguardano il primo trapianto di cuore. Cesare, tuttavia, dimostrerà ancora una volta di non essere disposto ad arrendersi, ma inizierà una lotta contro il tempo per realizzare il suo grande progetto.

Anticipazioni Cuori: tensione tra i medici dell'ospedale Molinette

Le anticipazioni della settima puntata di Cuori che andrà in onda domenica 21 novembre raccontano che nel primo episodio intitolato "La sconfitta", Cesare e Alberto saranno presi da una profonda preoccupazione. I due medici, infatti, temeranno che la morte di Margherita Bottai possa essere usata a loro sfavore dagli avversari per far estromettere il primario dalla sua carica. Delia, nel frattempo, si sentirà responsabile delle preoccupazioni di suo marito, mentre Alberto intuirà la causa della morte della paziente, ma non avrà prove sufficienti che possano aiutarlo a sostenere la sua tesi di fronte agli avversari.

Cesare Corvara potrebbe avere l'occasione della sua vita, anticipazioni settima puntata

Le anticipazioni di Cuori della puntata di domenica 21 novembre rivelano che nel secondo episodio intitolato "Il paziente zero", sarà dato ampio spazio al grande sogno di Cesare e Alberto che dopo anni di studio vorrebbero eseguire il trapianto di cuore all'ospedale Molinette di Torino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo, tutta l'equipe del grande centro ospedaliero, sarà delusa dalle notizie arrivate dal Sudafrica sul primo trapianto di cuore che non saranno affatto positive. Cesare sarà preso dallo sconforto, ma dopo aver accusato il colpo si rialzerà e dimostrerà di essere molto determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Per il primario, infatti, il destino sembrerà aver riservato un'occasione perfetta con l'arrivo di un paziente che potrebbe essere il candidato ideale per l'esecuzione di un trapianto di cuore.

Per il primario inizierà una corsa contro il tempo per salvare una vita

Per il dottor Corvara, tuttavia, la situazione si rivelerà più difficile del previsto. Bisognerà, infatti, procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per tentare il trapianto di cuore: inizierà una corsa contro il tempo per salvare la vita al paziente e realizzare il grande sogno professionale di Cesare e Alberto con l'importante e delicata operazione.