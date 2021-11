Prosegue l'appuntamento giornaliero su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e non mancano i retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che continuerà a essere al centro dell'attenzione e non solo per il suo lavoro. Per il proprietario del grande magazzino, infatti, arriverà il momento di ritrovare l'amore, ma questa donna potrebbe non essere Tina Amato, con la quale sta costruendo un rapporto speciale.

Un nuovo amore per Vittorio Conti: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena sul futuro di Vittorio Conti in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stato proprio l'attore Alessandro Tersigni.

In una intervista, infatti, l'attore che veste i panni del dottor Conti ha svelato che per il suo personaggio ci sarà spazio anche per un nuovo amore nel corso delle prossime puntate di questa lunga sesta stagione che andrà avanti fino al prossimo maggio 2022.

Ma chi sarà la donna che farà perdere la testa a Vittorio Conti e che lo porterà a chiudere definitivamente col passato e quindi a smettere di pensare a sua moglie Marta Guarnieri?

Vittorio dimentica Marta nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Inutile dire che, i numerosi spettatori e fan social della soap opera, si dicono convinti del fatto che tra Vittorio e Tina possa sbocciare l'amore nel corso delle prossime puntate della soap, complice il fatto che i due appaiono sempre più complici.

Vittorio si sta dimostrando particolarmente amorevole nei confronti della figlia di Agnese e Giuseppe, che a breve dovrà sottoporsi a un delicatissimo intervento alle corde vocali, in grado di risolvere il suo problema di salute che l'ha costretta a mettere da parte la sfavillante carriera nel mondo della musica.

Eppure, Tina potrebbe non essere la donna che farà perdere la testa a Vittorio nel corso de Il Paradiso delle signore 6.

Tina potrebbe non essere il nuovo amore di Conti: retroscena Il Paradiso 6

A svelare un nuovo retroscena su quello che succederà nelle puntate future della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1, è stata proprio l'attrice Neva Leoni.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che la sua Tina non è affatto pronta per un nuovo amore, aggiungendo come sia lei che Vittorio devono ancora chiudere le ferite del passate, dettate dal fallimento dei loro rispettivi matrimoni.

"Nessuno dei due è pronto per l'amore", ha svelato l'attrice di Tina, aggiungendo poi che il suo personaggio non avrebbe tempo per l'amore in questo periodo della sua vita.

Insomma la figlia di Agnese potrebbe non essere la donna che farà perdere la testa a Conti nel corso della sesta stagione: possibile che ci saranno delle new entry tali da spingere Vittorio a ritrovare il sorriso e l'amore di un tempo? Lo scopriremo nel corso della sesta stagione.