Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma Galgani, potrebbe ritornare al più presto nello studio di Uomini e donne. Il cavaliere toscano, in queste ultime settimane, ha rilasciato delle nuove interviste in cui ha confermato di essere incuriosito dalla dama Isabella Ricci che, dalla passata edizione, ha fatto il suo ingresso nel parterre dei protagonisti del trono over. Giorgio non ha nascosto il suo interesse e, per questo motivo, potrebbe rimettere piede nello studio del programma dei sentimenti Mediaset, condotto da Maria De Filippi.

Giorgio Manetti e Isabella Ricci: presto l'incontro a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Giorgio e Isabella, durante le ultime settimane, si sono scambiati delle dichiarazioni che non sono passate inosservate.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani ha ammesso di essere rimasto particolarmente colpito dallo charme e dall'eleganza della dama Isabella Ricci, che considera molto affine al suo modo di essere.

Anche Isabella, non ha nascosto che se ci fosse la possibilità di conoscere meglio Giorgio Manetti (dato che ormai da un po' di tempo è nuovamente single) non si tirerebbe affatto indietro.

Insomma, i due sarebbero pronti ad approfondire la conoscenza e, in una recente intervista al magazine di Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti ha confermato che tornerebbe in studio a Uomini e donne, ma solo ad una condizione.

La rivelazione di Giorgio Manetti sul ritorno in tv a Uomini e donne

Il cavaliere toscano, che per anni è stato al centro dell'attenzione per la sua relazione con la dama torinese Gemma Galgani, ha ammesso che tornerebbe in trasmissione ma solo per una puntata speciale.

Giorgio, infatti, ha dichiarato che non tornerebbe più a Uomini e donne come corteggiatore del trono over: il suo scopo, infatti, sarebbe quello di conoscere e incontrare Isabella in una puntata speciale del dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

"Sì, voglio conoscere Isabella per incontrarla ed invitarla fuori", ha ammesso Giorgio Manetti.

Possibile incontro a Uomini e donne tra Gemma, il suo ex George e la 'nemica' Isabella Ricci

Un interesse ricambiato al 100% dalla dama nemica di Gemma Galgani, la quale in una recente intervista ha ammesso di essere molto curiosa, al punto che le piacerebbe poter conoscere il cavaliere toscano.

Cosa succederà a questo punto?

La puntata speciale di Uomini e donne richiesta da Giorgio, verrà presa in considerazione da Maria De Filippi per permettere questo fatidico incontro tra Isabella e Giorgio?

I fan sperano di sì e in tal caso c'è da scommettere che la reazione della dama torinese, Gemma Galgani, potrebbe non essere affatto delle migliori.