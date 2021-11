Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti la trama della puntata di lunedì 15 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Agnese e Giuseppe che si ritroveranno sempre più ai ferri corti. Per Flora Ravasi, invece, arriverà il fatidico momento di scoprire alcune cose sul conto di suo padre Achille. La giovane da tempo è alla ricerca della verità sul suo passato.

Agnese e Giuseppe sempre più in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 del 15 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore prevista il 15 novembre su Rai 1, rivelano che Tina Amato non è ancora a conoscenza della verità sul conto del padre e del fatto che sia diventato padre di un bambino concepito con un'altra donna in Germania.

Tuttavia, Tina si renderà conto che il rapporto tra Agnese e Giuseppe è sempre più teso e che ormai i due si ritrovano ai ferri corti in casa.

La ragazza, però, teme che questa situazione dipenda da lei dopo aver annunciato in famiglia di volersi sottoporre all'operazione alle corde vocali, per poter tornare di nuovo a cantare dal vivo.

Ludovica si confronta con Flora Ravasi

Intanto Marco Di Sant'Erasmo, dopo essere tornato a sorpresa in città, si stabilisce per un po' di tempo a casa di Adelaide.

Gli spoiler della nuova puntata della soap opera rivelano che il ragazzo preferirà per un po' di tempo allontanarsi da Torino e cercare così di placare gli animi di suo fratello.

Occhi puntati anche su Flora Ravasi: la trama della puntata di lunedì 15 novembre, rivela che per la giovane stilista del grande magazzino, arriverà il fatidico momento di fare i conti con la realtà e la verità sul conto di suo padre Achille Ravasi.

Flora si ritroverà ad avere un confronto con Ludovica Brancia e sarà proprio quest'ultima a metterla al corrente sul passato torbido di suo padre.

Flora scopre la triste verità sul padre Achille: trama Il Paradiso delle signore del 15 novembre

Ludovica, senza troppi mezzi termini e giri di parola, dirà a Flora Ravasi che Achille in realtà è stato un truffatore e che non era affatto ben visto in città.

Un duro colpo per la giovane stilista, la quale resterà a dir poco sconvolta da queste confessioni che la lasceranno senza parole.

Immediata la reazione di Umberto, il quale proverà a far capire a Flora che lei non c'entra nulla col passato del padre e quindi che non deve sentirsi in colpa per quello che è successo e per i danni che l'uomo ha creato alle varie persone che ha incontrato nel corso della sua vita.

Intanto Gemma, dopo aver passato le selezioni, diventerà a tutti gli effetti una nuova venere del Paradiso delle signore e sarà pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura.