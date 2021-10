Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre, Tina accetterà l'offerta di Vittorio di esibirsi al Circolo, ma successivamente starà male e l'unico modo per guarire sarà quello di fare un intervento chirurgico. Inoltre Gloria sparirà nel nulla e la troverà Armando, mentre Adelaide non tollererà la presenza di Flora.

Veronica vuole che Gemma si scusi con Stefania

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 18 ottobre, Tina avvierà le cure per la voce e spererà di poter stare bene per poter prendere parte al film musicale propostole da Vittorio. Intanto Marcello si troverà a suo agio nel suo primo giorno di lavoro al circolo, ma Adelaide non sarà contenta di questo. Inoltre Paola comunicherà alle colleghe che Flora lavorerà a stretto contatto le Veneri per studiare la clientela. Irene invece proverà a persuadere Stefania a restare con lei, mentre Veronica vorrebbe che Gemma si scusasse con lei per l'atteggiamento avuto.

Nell'episodio di martedì 19 ottobre, Salvatore inviterà Tina a comunicare al Conti il suo problema alla voce.

Il giovane Amato continuerà a corteggiare Anna e scoprirà che entrambi sono grandi fan di Totò. Nel frattempo Vittorio dirà a Brivio di rivedere la sceneggiatura del film, cosicché in questo modo Tina possa prenderne parte. In tutto questo Umberto sarà contento dalla presenza di Flora, ma Adelaide mal tollererà che lei continui a vivere a Villa Guarnieri.

Salvatore pensa che tra Anna e Roberto ci sia una storia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 20 ottobre, Vittorio e Roberto saranno alle prese con la realizzazione del nuovo numero del Paradiso Market. Intanto Tina riceverà numerose domande dai suoi genitori in merito a Sandro, ma lei non dirà nulla su di lui. Inoltre Salvatore riferirà alla sorella di essersi innamorato di Anna, ma quest'ultima racconterà a Beatrice di come non tolleri le troppe attenzioni dell'uomo nei suoi confronti.

Il legame tra Umberto e Flora invece si farà sempre più intenso.

Nella puntata di giovedì 21 ottobre, Tina sarà in preda all'ansia. Vittorio ha avuto da Brivio rassicurazioni sulle modifiche alla sceneggiatura e chiederà alla giovane Amato di cantare al Circolo. Dopo qualche titubanza accetterà. Nel frattempo Ernesta chiamerà Armando e lo informerà che Gloria è scomparsa nel nulla. Nonostante le ricerche fatte non la troverà e contatterà Don Saverio. In tutto questo Salvatore vedrà Anna insieme a Roberto su una macchina e sospetterà che tra i due possa esserci una relazione.

Armando trova Gloria

In base agli spoiler di venerdì 22 ottobre, Tina si esibirà al Circolo, ma successivamente starà male e il dottore le dirà che l'unico modo per guarire e fare l'intervento.

La ragazza sarà scioccata e comunicherà a Vittorio che non potrà più partecipare al film e che si è lasciata con Sandro. Intanto Armando riuscirà a trovare Gloria, ma la donna gli dirà che ha deciso di lasciare Milano. Il Ferraris ha in mente qualcosa che potrebbe farle cambiare idea. Infine Flora grazie all'aiuto di Maria e Agnese, presenterà la nuova collezione.