L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 15 al 19 novembre 2021, come sempre in prima visione assoluta. I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Agnese, la quale dovrà prendere in mano le redini della sua vita matrimoniale, dopo aver scoperto i terribili segreti e le bugie di suo marito Giuseppe. Vittorio, invece, continuerà a mostrarsi amorevole nei confronti di Tina e si prenderà cura della donna.

Vittorio si preoccupa per Tina: trame Il Paradiso 6 dal 15 al 19 novembre

Nel dettaglio, le condizioni di salute di Tina Amato continuano a destare preoccupazione, soprattutto per mamma Agnese.

La ragazza dovrebbe sottoporsi a questa delicata operazione alle corde vocali, ma non è completamente tranquilla.

Sta di fatto che, al suo fianco, in questo momento così delicato ci sarà Vittorio Conti. L'uomo deciderà di tranquillizzare anche mamma Agnese e nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, assicurerà alla donna di non doversi preoccupare più di tanto per Tina, perché ci penserà lui a prendersene cura.

Insomma un gesto davvero amorevole quello di Vittorio che si rivelerà sempre più complice e affiatato con la giovane Amato.

Tra i due sboccerà l'amore nel corso di questa sesta stagione? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Agnese caccia di casa suo marito Giuseppe

Occhi ben puntati anche sulle vicende di Agnese e Giuseppe. Le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana 15-19 novembre 2021, rivelano che la donna si ritroverà in profonda crisi con suo marito, tanto da mandarlo via di casa.

Agnese non riesce a superare la notizia del tradimento e la scoperta dell'esistenza di un figlio illegittimo, che suo marito ha messo al mondo con un'altra donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, Agnese ne parlerà apertamente con Armando che ancora una volta si rivelerà la sua spalla forte su cui poter contare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la sarta del grande magazzino si confiderà con il capo-magazziniere e poi anche con Don Saverio, al quale rivelerà che non riesce a perdonare Giuseppe.

Giuseppe annuncia la sua partenza: trame Il Paradiso 6 al 19 novembre 2021

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Agnese metterà alle strette suo marito: vuole che confessi tutto ai suoi figli e che si assuma le sue responsabilità dopo le menzogne e le bugie che ha raccontato in questi mesi.

Un durissimo colpo per Giuseppe che, al posto di raccontare tutto ai figli, deciderà di andare via per sempre da Milano. Le trame de Il Paradiso delle signore al 19 novembre 2021 rivelano che l'uomo annuncerà la sua partenza per la Germania, lasciando senza parole i figli che non sapranno nulla di tutta questa intricata vicenda.