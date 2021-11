Notte infuocata quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove è scoppiato il "lirica-gate". Tutto è partito nel momento in cui la produzione del reality show ha scelto di programmare la Bohème cantata da Katia Ricciarelli, credendo di fare un regalo ai concorrenti e alla cantante stessa. Non tutti, però, hanno apprezzato il gesto: in tanti, tra cui Alex Belli, sono andati a fumare in giardino e la cantante lirica non l'ha presa affatto bene, scagliandosi duramente contro l'attore ex volto della soap "Centovetrine".

Lite tra Katia e Alex Belli al GF Vip: scoppia il 'lirica-gate'

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip 6 è scoppiato quello che può essere definito il "lirica-gate", dopo che durante l'esecuzione de la Bohème cantata da Katia, alcuni vipponi si sono messi a ridere e poi sono andati a fumare in giardino, ignorando così il brano della Ricciarelli.

Immediata la reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo che, appena ha avuto la possibilità, ha subito sbottato e puntato il dito in primis contro Alex Belli. Quando l'attore si è avvicinato a Katia per farle i complimenti, dopo che era andato a fumare in giardino, ignorando il suo pezzo, la cantante ha sbottato e gli ha chiesto di smetterla di prendere in giro gli altri.

Katia minaccia di dare una sberla ad Alex

A quel punto è nata una lite tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip: Katia ha sottolineato il fatto che Alex Belli fosse stato maleducato dato che si era messo a ridere insieme agli altri concorrenti mentre veniva eseguita la Bohème.

"Bisogna avere rispetto della musica", ha sentenziato Katia la quale ha poi chiesto ad Alex Belli di non alzare la voce con lei, altrimenti gli avrebbe tirato una sberla.

L'attore, però, ha reagito male a questa presa di posizione di Katia, sottolineando e ribadendo che nessuno stava ridendo per la Bohème e che Katia avesse frainteso il tutto.

Alex Belli reagisce male dopo l'attacco di Katia al GF Vip

"Se vuoi litigare su questa roba, io mi dissocio", ha sentenziato Alex Belli che ha ammesso di non gradire questa presa di posizione da parte della cantante lirica.

"Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del c...Qui non si può vivere bene", ha sbottato ancora Alex che ha ammesso di essere stufo perché sempre al centro delle polemiche e delle varie discussioni che nascono in casa.

Insomma il "lirica-gate" ha infiammato gli animi tra le mura domestiche della casa più spiata d'Italia e c'è da scommettere che in vista della nuova puntata serale del GF Vip 6 di questo venerdì, il padrone di casa Alfonso Signorini non perderà occasione per cercare di capire bene cosa è successo ieri notte.