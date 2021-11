Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 15 al 19 novembre 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le clamorose novità. Occhi puntati in primis sul rapporto teso tra Agnese e Giuseppe: la donna è troppo ferita e amareggiata dopo aver scoperto tutti i suoi segreti e per questo arriverà a prendere una drastica decisione.

Agnese delusa e mette il marito alle strette: anticipazioni Il Paradiso dal 15 al 19 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 19 novembre 2021, rivelano che dopo l'amara scoperta sul figlio segreto, il rapporto tra Giuseppe e Agnese sarà molto teso.

Tina, però, inconsapevole del fatto che suo padre abbia avuto una relazione segreta con un'altra donna fuori dal matrimonio, teme che il motivo di questa tensione sia dovuta alle sue vicende e all'operazione cui deve sottoporsi.

Agnese, invece, sarà sempre più delusa e amareggiata al punto da prendere una decisione a dir poco clamorosa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna chiederà a suo marito di andare via di casa ma Giuseppe non sarà affatto dello stesso parere e proverà a portare dalla sua parte i figli.

Giuseppe annuncia la sua partenza ai figli: spoiler Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 novembre, rivelano che Agnese deciderà di aprire il suo cuore ad Armando, confessandogli tutta la verità su quanto è accaduto.

Intanto Giuseppe si ritroverà messo alle strette da sua moglie: vuole che racconti tutta la verità ai suoi figli e quindi li metta al corrente dei tradimenti e dell'esistenza di un figlio illegittimo.

Un duro colpo per Giuseppe che, in estrema difficoltà, deciderà di andare via da Milano. In queste nuove puntate della soap opera in onda su Rai 1, Giuseppe confessa ai figli di aver scelto di trasferirsi in Germania, ma non darà loro grandi spiegazioni sul motivo di questa decisione.

La contessa indaga sul nipote Marco: trame Il Paradiso 6 dal 15 al 19 novembre

A questo punto, quindi, Giuseppe si preparerà ad affrontare la sua imminente partenza e potrebbe essere un addio definitivo.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 19 novembre, rivelano che dopo l'arrivo in città Marco comincerà a corteggiare in maniera serrata una giovane ragazza borghese.

La contessa Adelaide deciderà di indagare e scoprirà i motivi di questo interesse da parte del nipote. Intanto Vittorio deciderà di fare una promessa alla sarta Agnese: non deve preoccuparsi per Tina, perché ci penserà lui.